Belgicko a Francúzsko naplnili zásobníky plynu viac, ako žiada EÚ

Brusel 25. augusta (TASR) - Francúzsko malo vo štvrtok ráno naplnené svoje zásobníky plynu na nadchádzajúcu zimu na 90,06 % a Belgicko tiež prekročilo požiadavky stanovené EÚ, keď má zásobníky plynu naplnené na 85,56 %. Uvádza tlačová agentúra Belga.



Belga s odkazom na údaje európskej platformy Agregated Gas Storage Inventory (AGSI) uviedla, že Francúzsko je na dobrej ceste k vládnemu cieľu dosiahnuť 100-percentné naplnenie zásobníkov už do 1. novembra, aby sa krajina vyrovnala s potenciálnym výpadkom dodávok ruského plynu v spojitosti s vojnou na Ukrajine.



Vo štvrtok boli zásobníky spoločnosti Teréga, jedného z dvoch prevádzkovateľov siete na prepravu plynu vo Francúzsku, na úrovni 91,21 % svojej kapacity, zatiaľ čo zásoby spoločnosti Storengy, dcérskej spoločnosti koncernu Engie, boli na úrovni 89,67 % naplnenosti.



Pre Belgicko stránka AGSI spresňuje, že domáce zásobníky sú naplnené na 85,56 %, ale na rozdiel od Francúzska, kde kapacita zásobníkov predstavuje približne štvrtinu ročnej spotreby plynu, zásobníky v Belgicku dokážu zaistiť menej ako 4 % ročnej spotreby.



Belga pripomenula, že v celej EÚ sú zásoby plynu naplnené na 78 %. Únia si stanovila za cieľ naplniť zásobníky aspoň na úroveň 80 % do 1. novembra 2022, a potom aspoň na 90 % pred každou zimou do konca roku 2025.



Francúzsko, ktoré tvrdí, že je v "priaznivejšej" situácii ako s ním susediace krajiny, ráta s naplnením zásob plynu na maximum, a tiež s dobudovaním nového terminálu na skvapalnený plyn (LNG) v budúcom roku, ktorý by mal riešiť ďalšie možné poklesy dodávok plynu cez plynovody.



Francúzska ministerka pre energetickú transformáciu Agns Pannierová-Runacherová už počas leta naznačila, že cieľom vlády je naplniť zásobníky na 100 % pred 1. novembrom, hoci prevádzkovatelia sú povinní ich naplniť len na 85 % svojej kapacity, a krajine sa tento zámer zatiaľ darí napĺňať.



Minister hospodárstva Bruno Le Maire však v rozhovore pre televíziu France 5 upozornil, že všetko bude závisieť od rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina. Ak by sa rozhodol totálne odstaviť plyn pre EÚ a pre eurozónu, dosah na Francúzsko by mal podobu 0,5-percentného poklesu HDP, horšie by však na tom boli tie štáty EÚ, ktoré sú viac, alebo celkom závislé od ruského plynu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)