Belgicko a Holandsko sa sporia o plynovú elektráreň v ich pohraničí

Brusel 5. novembra (TASR) - Belgická federálna ministerka energetiky Marie-Christine Marghemová dostala list od svojho holandského rezortného kolegu Erica Wiebesa, v ktorom jej "nahnevane" píše, že Holandsko nesúhlasí s tým, aby elektráreň v Maasbrachte, ktorá sa nachádza v Holandsku a je v súčasnosti odstavená, dodávala v budúcnosti elektrinu výlučne do Belgicka. Uviedla to tlačová agentúra Belga.



Elektráreň Claus je jedna z najväčších elektrární na plyn v Holandsku. Má výrobnú kapacitu 1304 megawattov, čo zodpovedá spotrebe troch miliónov domácností. Nachádza sa v blízkosti belgicko-holandskej hranice v holandskom mestečku Maasbracht.



Majitelia elektrárne, nemecká energetická skupina RWE a belgická spoločnosť Nuhma, už predstavili plány na vybudovanie podzemného vysokonapäťového vedenia do roku 2020, ktorým chcú pripojiť elektráreň z Holandska na belgickú rozvodnú sieť. Kábel v celkovej dĺžke 13 kilometrov medzi Maasbrachtom a belgickým mestom Kinrooi má priniesť 1,3 GW elektriny do belgickej siete.



Tieto plány však narazili na nesúhlas holandskej vlády. Holandsko, ak chce dodržať národný plán na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030, musí zatvoriť uhoľné elektrárne a bude potrebovať alternatívu na zabezpečenie dodávok energie v prípadoch, keď veterné elektrárne alebo solárne farmy nemajú priaznivé podmienky na prevádzku.



Belgicko sa tiež snaží zaistiť bezpečnosť dodávok elektriny vzhľadom na plánované odstavenie niektorých jadrových elektrární v roku 2025. Ministerka energetiky Marghemová preto zriadila takzvaný kompenzačný mechanizmus kapacity (CRM), ktorý poskytuje podporu pre plynové elektrárne - na stimuláciu ich výstavby a zabezpečenie nepretržitého zásobovania energiou. V praxi to znamená, že od roku 2021 sa budú môcť aj súkromné spoločnosti zúčastňovať na verejných súťažiach.



Z pohľadu belgickej vlády má elektráreň v Maasbrachte výbornú pozíciu, jej výhodou oproti potenciálnym konkurentom je, že je vybudovaná a prevádzkyschopná, stačilo by len prepojiť ju s belgickou rozvodnou sieťou.



"Maasbracht je pre nás možnosťou, ale iba v prípade, že by bola elektráreň spojená výlučne s Belgickom," uviedla hovorkyňa ministerky Marghemovej. Podľa jej slov rokovania s holandskou stranou na túto tému pokračujú.



