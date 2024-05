Belgicko, Británia a Írsko chcú prepájať veterné parky v Severnom mori

Brusel 16. mája (TASR) - Belgicko, Írsko a Spojené kráľovstvo zintenzívňujú svoju spoluprácu, aby zo Severného mora vytvorili najväčšiu trvalo udržateľnú elektráreň v Európe. Uviedlo to vo štvrtok belgické predsedníctvo v Rade EÚ.



Belgická federálna ministerka pre energetiku Tinne Van der Straetenová a jej írski a britskí kolegovia Eamon Ryan a Andrew Bowie podpísali v stredu (15. 5.) v Bruggách spoločné vyhlásenie o snahe preskúmať prevádzkové prepojenia medzi veternými elektrárňami pri írskom pobreží a umelým energetickým ostrovom princeznej Alžbety, ktorý buduje Belgicko. Cieľom je vytvoriť "energetický koridor" medzi týmito tromi krajinami.



Spoločné vyhlásenie predstavuje rozhodujúci krok smerom k užšej spolupráci v oblasti veternej energie na mori a ambíciu vyjadrenú na samite v Ostende v apríli 2023 urobiť zo Severného mora významnú udržateľnú elektráreň.



Belgicko, Írsko a Spojené kráľovstvo sa zaviazali dosiahnuť nulové emisie vo svojich odvetviach elektrickej energie, zvýšiť bezpečnosť dodávok elektriny, podporovať zdroje obnoviteľnej energie a dosiahnuť konkurencieschopné náklady na elektrinu.



Vyhlásenie z Brúgg vytvára rámec pre podrobnejšie plánovanie potrebnej infraštruktúry na pripojenie veterných fariem k energetickému ostrovu princeznej Alžbety. Naznačuje takisto ochotu troch krajín presadzovať spoločné ciele pre trvalo udržateľný energetický prechod a využívanie obnoviteľných zdrojov.



Ministerka Van der Straetenová v správe pre médiá pripomenula, že umelým ostrovom princeznej Alžbety vznikne druhý belgický veterný park na mori. Slúžiť má aj ako prístav pre budúce hybridné prepojenia.



"Vďaka tomuto partnerstvu Írsko, Spojené kráľovstvo a Belgicko realizujú ambície stanovené na vlaňajšom samite v Ostende, a to urobiť zo Severného mora najväčšiu trvalo udržateľnú elektráreň v Európe. Teraz bude kľúčové zaviesť opatrenia na uskutočnenie týchto ambícií a podporiť našu zelenú budúcnosť," opísala situáciu ministerka.



Spoločné vyhlásenie vníma ako sľubnú príležitosť na vzájomné energetické prepojenie troch krajín, čo má pribudnúť k ďalším podobným prepojeniam, ktoré belgická strana už skúma. Ide napríklad o prepojenie s veternými morskými farmami z Dánska, Holandska a Nórska.



Deväť európskych krajín, ktorých lídri a ministri energetiky sa vlani v apríli v Ostende zúčastnili na druhom samite o Severnom mori a podpísali takzvanú Ostendskú deklaráciu, si spolu stanovilo cieľ vyrobiť 120 gigawattov (GW) elektriny vďaka veternej kapacite na mori do roku 2030 a najmenej 300 GW do roku 2050. Belgicko má pri plnení týchto cieľov zohrávať kľúčovú úlohu.



Do tejto skupiny okrem Belgicka patria aj Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Írsko, Nemecko, Nórsko a Spojené kráľovstvo.











