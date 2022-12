Belgicko hlási, že mu chýba 5000 vodičov kamiónov

Brusel 8. decembra (TASR) - V Belgicku je potrebné obsadiť najmenej 5000 pozícií vodičov kamiónov. Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúra Belga s odkazom na údaje Belgickej kráľovskej federácie dopravcov a poskytovateľov logistických služieb (Febetra).



Febetra tento údaj zverejnila pri príležitosti Dňa vodičov kamiónov. V tento deň odborárski aktivisti a firmy vzdali hold vodičom kamiónov a poďakovali im za ich každodennú prácu.



Podľa zverejnených údajov v súčasnosti je v Belgicku v oblasti cestnej prepravy tovarov aktívnych 10.491 spoločností, čo predstavuje 115.332 pracovných miest.



To však neznamená, že tento sektor nie je personálne poddimenzovaný. Febetra spresnila, že rovnako ako ostatné kľúčové sektory, aj sektor kamiónovej prepravy bol zasiahnutý "vážnym nedostatkom pracovnej sily".



"Dnes je v našej krajine potrebné obsadiť najmenej 5000 pozícií vodičov kamiónov. Bez vodičov kamiónov zostávajú regály supermarketov prázdne, staveniská stoja a továrne nefungujú. Ak sa spýtate samotných vodičov, je to nepochybne veľmi dobrá práca a určite aj práca s budúcnosťou," uvádza sa v stanovisku Febetry.



Pracovníci z ostatných členských krajín EÚ nemajú žiadne právne ani administratívne bariéry získať prácu a pracovné povolenie v Belgicku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)