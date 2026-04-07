Belgicko je na nedostatok leteckého paliva pripravené
Autor TASR
Brusel 7. apríla (TASR) - Z dôvodu uzavretia Hormuzského prielivu, po útokoch Izraela a USA na Irán, sa do Európy nedostáva potrebné množstvo leteckého paliva a viaceré letecké spoločnosti majú obavy o udržateľnosť svojho letového poriadku. Belgicko je na situáciu lepšie pripravené ako ďalšie európske krajiny, ale aj napriek tomu by letenky cez leto mohli byť drahšie až o deväť percent, ak súčasná situácia pretrvá. Na správu flámskej televíznej stanice VRT upozornil spravodajca TASR.
VRT upozornila, že letecké spoločnosti Lufthansa z Nemecka a Ryanair z Írska minulý týždeň ako prvé začali „biť na poplach“. Ak Hormuzský prieliv zostane dlhšie uzavretý, spoločnosť Lufthansa, materská firma Brussels Airlines, bude musieť v lete zrušiť okolo 40 letov, priamo uprostred dovolenkovej sezóny. Šéf spoločnosti Ryanair Michael O’Leary odhadol, že v máji, júni a júli zrušia od päť do desať percent letov.
Európsky letecký priemysel čelí dvojitému problému. Medzinárodná asociácia leteckej dopravy (IATA) uviedla, že cez uzavretý Hormuzský prieliv prechádza 30 percent všetkého leteckého paliva pre Európu, ktoré pochádza prevažne z Kuvajtu. Podľa trhových analytikov spoločnosti Argus je ohrozená až polovica týchto dodávok.
V krátkodobom horizonte to vyháňa ceny leteckého paliva na rekordné maximá a európske letecké spoločnosti musia pri kúpe paliva konkurovať ázijským rivalom, ktorí si tiež chcú zabezpečiť dostatočné dodávky. Minulý týždeň vo štvrtok (2. 4.) stála tona leteckého paliva v severozápadnej Európe 1900 USD - išlo o nárast o najmenej 300 dolárov za jediný deň.
V dlhodobom horizonte hrozí, že letecké spoločnosti na niektorých trasách úplne vyčerpajú zásoby paliva.
Šéfredaktorka časopisu Travel Express Benelux Britta Baekeová upozornila, že v Európe sa v máji a júni črtá nedostatok paliva, čo už teraz spôsobuje miernu paniku, lebo ak nebudú zaistené dostatočné dodávky, lety sa začnú rušiť, prvé budú tie najmenej ziskové. Baekeová uviedla, že letenky by cez nadchádzajúce leto mohli byť drahšie, nie však „závratne vysoké“, a vyzvala potenciálnych cestujúcich, že ak plánujú ísť na dovolenku lietadlom, s rezerváciou by radšej nemali otáľať.
Podľa analýzy VRT Belgicko je však zatiaľ v dobrej pozícii. Krajina koncom minulého roka mala zásoby leteckého paliva na tri mesiace dopredu. Zo všetkých analyzovaných krajín je na tom lepšie iba Írsko.
„Momentálne nemáme nikde žiadne problémy s dostupnosťou paliva,“ vyhlásil Nico Cardone, hovorca leteckej spoločnosti Brussels Airlines. Priznal však, že sa veci môžu meniť, a preto sa spoločnosť chystá aj na tento scenár.
„Môžeme mať v lietadle viac paliva pre európske destinácie, čím zabezpečíme dostatok paliva na spiatočnú cestu. Na dlhších letoch do USA alebo Afriky môžeme urobiť technickú zastávku na trase, aby sme doplnili palivo, ak v cieľovej destinácii ho nie je dostatok,“ vysvetlil Cardone.
Hovorca zdôraznil, že Brussels Airlines si nebudú účtovať dodatočné príplatky za letenky, ktoré už boli rezervované, ale ak situácia zostane dlhodobo rovnaká a ceny paliva budú rásť, bude to mať vplyv aj na ceny leteniek, čo sa odrazí pri kúpe nových leteniek.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
