Belgicko je šampiónom EÚ pri recyklácii ojazdených pneumatík

Brusel 2. augusta (TASR) - V roku 2022 sa v Belgicku vyzbieralo 85.844 ton ojazdených pneumatík. Viac ako 99,8 % z tohto odpadu bolo možné znovu zhodnotiť. Na správu belgickej organizácie zodpovednej za recykláciu pneumatík Recytyre upozornila v stredu televízna stanica RTBF.



Miera recyklácia starých pneumatík v Belgicku výrazne presahuje minimálny cieľ zhodnotenia tohto typu materiálu v EÚ, stanovený na 85 %. Podľa správy Recytyre pokrok Belgičanov v recyklácii možno vysvetliť dvoma dôvodmi: lepším zberom ojazdených pneumatík a zavedením dane z nákupu nových pneumatík.



"Keď si kúpite nové pneumatiky, zaplatíte príspevok navyše. To znamená, že svoje ojazdené pneumatiky môžete bezplatne vrátiť, keď dosiahnu koniec životnosti. Toto je úprava v porovnaní s tým, čo bolo pred zavedením povinného zberu pneumatík. V tom čase zákazníci museli platiť pri vrátení ojazdenej pneumatiky, čo nikto neurobil, a preto pneumatiky končili vyhodené v prírode," opísal situáciu riaditeľ spoločnosti Recytyre Chris Lorquet.



Po zbere sa staré pneumatiky rozdrvia a premenia na kúsky gumy. Tie sú pretvorené do formy granúl používaných najmä na výrobu syntetických podláh športovísk.



"Toto použitie však bude čoskoro zakázané, a preto tento sektor bude musieť objaviť nové spôsoby využitia recyklovanej gumy. Uvedomujeme si však, že guma je zaujímavý materiál, použiteľný na rôzne aplikácie, najmä na všetko, čo súvisí s izoláciou," vysvetlil Lorquet.



Ďalšia koľaj znovuzhodnocovania starých pneumatík sa podľa odborníkov z Recytyre týka chemickej recyklácie. Firma sa chystá reindustrializovať svet recyklácie pneumatík v Belgicku tým, že namiesto mechanickej recyklácie sa prejde na chemickú, ktorá bude oveľa efektívnejšia z hľadiska kvality materiálu. Vyššia kvalita spracovaného materiálu by mala umožniť transformáciu tohto odpadu na nové pneumatiky, čo v priemyselnom meradle zatiaľ nie je možné.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)