< sekcia Ekonomika
Belgicko nevie zostaviť rozpočet, pätine hrozí energetická chudoba
Analýza viedla k záverom, že ohrozené sú najmä zraniteľné domácnosti, čiže nezamestnané osoby, rodiny s jedným rodičom a osamelí jednotlivci.
Autor TASR
Brusel 5. novembra (TASR) - Belgická federálna vláda v rámci koaličných rokovaní nevie prekonať rozpory, čo sa týka tvorby rozpočtu krajiny na rok 2026, ktorý predpokladá zvýšenie daňovej záťaže obyvateľstva. Medzitým ministerstvo hospodárstva prišlo s informáciami, že vlani bolo takmer 20 percent belgických domácností vystavených chudobe. Na správy televíznej stanice RTBF upozornil spravodajca TASR.
Najneskôr vo štvrtok chcel premiér Bart De Wever mať ukončené koaličné rokovania o budúcoročnom rozpočte, čo sa zrejme nepodarí, upozornila v stredu RTBF. Premiérov návrh zvýšiť sadzbu DPH z 21 % na 22 % naráža najmä na odpor liberálneho Reformného hnutia a flámski socialisti zas odmietajú úvahy o zmrazení indexácie platov. Toto jednoduché opatrenie by do štátnej kasy prinieslo niekoľko miliárd eur. Európska komisia (EK) Belgicku totiž v záujme lepšieho hospodárenia odporúča škrty vo výške 10 miliárd eur.
De Wever, ktorý chce ozdraviť verejné financie, riskuje, že rok 2026 sa začne s provizórnym rozpočtom, v stave stagnácie, zatiaľ čo výdavky prudko rastú a dlh už presahuje 105 % HDP.
Neistota okolo rozpočtu nie je dobrým signálom pre občanov Belgicka. Až pätina z nich bola totiž podľa čerstvej analýzy federálneho ministerstva hospodárstva vlani vystavená vysokému riziku energetickej chudoby. Ministerstvo uvádza, že v roku 2024 bolo 19,7 % belgických domácností bez dostatočného prístupu k teplej vode, kúreniu alebo elektrine.
Energetická chudoba sa týka domácnosti s obmedzeným prístupom k základným energetickým službám, ako je primerané vykurovanie, teplá voda, klimatizácia, osvetlenie a energia pre domáce spotrebiče.
Ministerstvo spresnilo, že posudzuje energetickú chudoby prostredníctvom troch kľúčových ukazovateľov. Prvý sa týka meraného rizika energetickej chudoby a týka sa domácností, ktoré dávajú nadmerný podiel svojich zdrojov na účty za energie (elektrina, plyn, kúrenie) na úkor svojho blahobytu. Toto sa v roku 2024 dotklo 14,8 % domácností.
Podľa správy ministerstva treba hovoriť aj o „skrytej energetickej chudobe“, čo sa týka 2,6 % domácností v krajine. Ide o tých, ktorí pravdepodobne znížia spotrebu energií pod úroveň svojich základných potrieb. Do tretice ministerstvo používa výraz „vnímaná energetická chudoba“, ktorá zasahuje 4,1 % domácností, čiže osôb, ktoré uvádzajú, že nemajú dostatočné prostriedky na primerané vykurovanie svojho bydliska.
Kombináciou uvedených troch ukazovateľov bola vlani takmer každá piata domácnosť v Belgicku vystavená aspoň jednej z týchto foriem energetickej chudoby.
Analýza viedla k záverom, že ohrozené sú najmä zraniteľné domácnosti, čiže nezamestnané osoby, rodiny s jedným rodičom a osamelí jednotlivci.
Domácnosti ohrozené meranou energetickou chudobou vynakladajú približne 13,6 % svojho príjmu na výdavky na energiu v porovnaní približne so 6,2 % pre všetky domácnosti.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Najneskôr vo štvrtok chcel premiér Bart De Wever mať ukončené koaličné rokovania o budúcoročnom rozpočte, čo sa zrejme nepodarí, upozornila v stredu RTBF. Premiérov návrh zvýšiť sadzbu DPH z 21 % na 22 % naráža najmä na odpor liberálneho Reformného hnutia a flámski socialisti zas odmietajú úvahy o zmrazení indexácie platov. Toto jednoduché opatrenie by do štátnej kasy prinieslo niekoľko miliárd eur. Európska komisia (EK) Belgicku totiž v záujme lepšieho hospodárenia odporúča škrty vo výške 10 miliárd eur.
De Wever, ktorý chce ozdraviť verejné financie, riskuje, že rok 2026 sa začne s provizórnym rozpočtom, v stave stagnácie, zatiaľ čo výdavky prudko rastú a dlh už presahuje 105 % HDP.
Neistota okolo rozpočtu nie je dobrým signálom pre občanov Belgicka. Až pätina z nich bola totiž podľa čerstvej analýzy federálneho ministerstva hospodárstva vlani vystavená vysokému riziku energetickej chudoby. Ministerstvo uvádza, že v roku 2024 bolo 19,7 % belgických domácností bez dostatočného prístupu k teplej vode, kúreniu alebo elektrine.
Energetická chudoba sa týka domácnosti s obmedzeným prístupom k základným energetickým službám, ako je primerané vykurovanie, teplá voda, klimatizácia, osvetlenie a energia pre domáce spotrebiče.
Ministerstvo spresnilo, že posudzuje energetickú chudoby prostredníctvom troch kľúčových ukazovateľov. Prvý sa týka meraného rizika energetickej chudoby a týka sa domácností, ktoré dávajú nadmerný podiel svojich zdrojov na účty za energie (elektrina, plyn, kúrenie) na úkor svojho blahobytu. Toto sa v roku 2024 dotklo 14,8 % domácností.
Podľa správy ministerstva treba hovoriť aj o „skrytej energetickej chudobe“, čo sa týka 2,6 % domácností v krajine. Ide o tých, ktorí pravdepodobne znížia spotrebu energií pod úroveň svojich základných potrieb. Do tretice ministerstvo používa výraz „vnímaná energetická chudoba“, ktorá zasahuje 4,1 % domácností, čiže osôb, ktoré uvádzajú, že nemajú dostatočné prostriedky na primerané vykurovanie svojho bydliska.
Kombináciou uvedených troch ukazovateľov bola vlani takmer každá piata domácnosť v Belgicku vystavená aspoň jednej z týchto foriem energetickej chudoby.
Analýza viedla k záverom, že ohrozené sú najmä zraniteľné domácnosti, čiže nezamestnané osoby, rodiny s jedným rodičom a osamelí jednotlivci.
Domácnosti ohrozené meranou energetickou chudobou vynakladajú približne 13,6 % svojho príjmu na výdavky na energiu v porovnaní približne so 6,2 % pre všetky domácnosti.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)