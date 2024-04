Belgicko odmieta francúzsky park veterných turbín pri svojom pobreží

Brusel 8. apríla (TASR) - Belgická federálna vláda má námietky voči plánovanej výstavbe 46 veterných turbín s maximálnou výškou 300 metrov nad morom, ktoré plánuje postaviť Francúzsko pri pobreží mesta Dunkerque v blízkosti belgických hraníc. Na pondelňajšiu správu denníka The Brussels Times upozornil spravodajca TASR.



Belgicko sa obáva, že ak francúzska strana dokončí svoj plán, ohrozená bude lodná doprava, bezpečnosť, výhľad na more a aj príroda.



Francúzska vláda chce postaviť nový veterný park so 46 veternými turbínami desať kilometrov od pobrežia Dunkerque. Turbíny by mali byť vysoké 240 až 300 metrov nad morom, čiže blížiace sa k výške Eiffelovej veži v Paríži (330 metrov).



Veterný park by mal ročne vyprodukovať 2,3 terawatthodín (TWh) elektriny, čo je desatina toho, čo ročne vyprodukujú reaktory belgickej jadrovej elektrárne Doel.



Podľa The Brussels Times sa však mnohým Belgičanom perspektíva nových veterných turbín nepáči a aj preto federálna vláda už vzniesla námietky voči tomuto projektu. Informáciu potvrdil aj federálny minister pre Severné more Paul Van Tigchelt.



"Hrozí, že veterný park ovplyvní množstvo belgických záujmov vrátane slobody a bezpečnosti plavby, bezpečnosti leteckej dopravy, záchranných operácií na mori, morského prostredia a výhľadu obyvateľov pobrežia na šíre more," uviedol minister v tlačovej správe.



Van Tigchelt zdôraznil, že veterné turbíny ohrozia dve historické lodné trasy z belgického prístavu Ostende. Okrem toho ich bude vidno aj z rekreačných letovísk De Panne, Koksijde a Nieuwpoort.



Belgicko tvrdí, že plánovaný veterný park by mal vplyv aj na chránené morské oblasti, keďže by sa nachádzal vo francúzskej lokalite sústavy Natura 2000 "Bancs des Flandres" a hneď vedľa belgickej lokality sústavy Natura 2000 "Vlaamse Banken".



Francúzska vláda a Európska komisia v tejto súvislosti upozornili, že Belgicko by malo svoje námietky vyjadriť počas verejnej konzultácie organizovanej na získanie environmentálneho povolenia, ktorá sa začína v pondelok a potrvá do 18. mája.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)