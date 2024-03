V Belgicku má okolo 70 bohatých rodín majetok v hodnote 23 miliárd eur

Brusel 11. marca (TASR) - Aj napriek náročnej ekonomickej situácii zaznamenanej v Belgicku za posledné tri roky sa niektorým rodinám v krajine finančne darí. Okolo 70 bohatých rodín má v súčasnosti majetok v hodnote 23 miliárd eur. Na správy belgických médií upozornil spravodajca TASR.



Internetový denník The Brussels Times v pondelok pripomenul, že od roku 2020 Belgičania čelili pandémii ochorenia Covid-19, dôsledkom vojny na Ukrajine, jej vplyvu na ceny energií a infláciu, čo zhoršilo "finančné zdravie" mnohých belgických domácností.



Na druhej strane spektra sú však superbohaté rodiny, ktoré aj napriek týmto krízam dokázali badateľne zlepšiť svoju finančnú situáciu a dokonca aj podporiť ekonomiku krajiny.



Vypláva to z prieskumu finančného denníka De Tijd, ktorý upozornil, že 73 belgických rodín a ich firmy za posledné dva roky podporili belgickú ekonomiku tým, že do nej investovali šesť miliárd eur. Za desať rokov (2012 - 2022) investície týchto rodín dokonca predstavovali injekciu vo výške 15 miliárd eur.



De Tijd spresnil, že ide o spoločnosti v súkromnom vlastníctve, ktoré zakladajú bohatí podnikatelia alebo podniky rodinného typu, aby sa prostredníctvom investícií starali o správu svojho majetku s cieľom zaistiť efektívny rast a prenášať bohatstvo z generácie na generáciu.



"Vytváranie dodatočného bohatstva prostredníctvom investícií a ochrana existujúcich aktív pred rizikami, ako sú inflácia a volatilita trhu, to je to, čo robia mnohé rodinné firmy," povedala pre De Tijd Anneleen Michielsová, profesorka financií a rodinného podnikania na Univerzite v Hasselte.



The Brussels Times pripomenul, že finančný vplyv týchto systémov nemožno podceňovať. V Belgicku má 73 rodinných firiem úspory v spoločnom objeme 23 miliárd eur. Len prvých 25 rodín na tomto zozname má rodinné úspory alebo vlastný kapitál vo výške 19,6 miliardy eur.



Denník upozornil, že nie je jasné, koľko z týchto rodinných investičných fondov v súčasnosti pôsobí v Belgicku, a je možné, že mnohé z nich zostávajú "mimo radaru". Istou zaujímavosťou je, že obľúbenosť mechanizmu rodinných investičných fondov stúpa najmä medzi mladými podnikateľmi (startupy a scaleupy), ako aj v radoch prvej generácie podnikateľov, ktorí predávajú svoje akcie a hľadajú spôsob, ako spravovať takto uvoľnený majetok v prospech rodiny.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)