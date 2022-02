Belgicko po brexite urobilo vyše 6000 colných kontrol britského tovaru

Brusel 2. februára (TASR) - Belgická Federálna agentúra pre bezpečnosť potravinového reťazca (FASFC) od januára 2021 v dôsledku brexitu vykonala viac ako 6000 colných kontrol tovaru dovážaného zo Spojeného kráľovstva. Uviedol v stredu denník The Brussels Times.



Od implementácie opatrení týkajúcich sa brexitu mnohé britské výrobky, ako napríklad syr stilton, jahňacie mäso alebo jogurty, boli pred prekročením belgických hraníc podrobené prísnym kontrolám podľa rovnakých dovozných pravidiel ako pri tovaroch z iných krajín. Britské tovary boli rovnako prísne kontrolované ako tie z Číny.



V praxi to znamená skontrolovať, či sú k zásielke priložené potrebné doklady a či dovážaný tovar zodpovedá európskej legislatíve. Takmer všetky dovozy (95 %) podľa údajov FASFC spĺňali tieto požiadavky a z 261 zamietnutých zásielok bolo 217 odmietnutých z dôvodu nedostatočnej dokumentácie a nie z dôvodu nedodržania právnych predpisov EÚ.



Pre Brexit však aj belgické spoločnosti musia nechať skontrolovať mnohé zo svojich výrobkov predtým, ako sú vyvezené do Spojeného kráľovstva.



Federálna agentúra pre bezpečnosť potravinového reťazca v roku 2021 na tento účel vydala viac ako 6200 certifikátov vrátane 950 zdravotných certifikátov na vývoz živých zvierat a produktov a 5250 fytosanitárnych certifikátov pre rastliny a rastlinné produkty, najmä okrasné rastliny, kríky a stromy. Záhradnícky sektor v Belgicku bol jedným z najviac narušených odchodom Británie z EÚ, upozornil The Brussels Times.



Očakáva sa, že počet vydaných certifikátov sa v roku 2022 podstatne zvýši, pretože od 1. júla, v priebehu troch fáz, musia byť všetky produkty živočíšneho pôvodu a takmer všetky rastliny a rastlinné produkty sprevádzané zdravotným alebo fytosanitárnym osvedčením a budú kontrolované na britských hraniciach.



Generálny riaditeľ FASFC Bart Buysse považuje termín 1. júla za najväčšiu výzvu pre belgické úrady. S cieľom vyrovnať sa so zvýšenými kontrolami dovozu a vývozu tovarov uskutočnila FASFC už v roku 2020 nábor 115 nových zamestnancov. V tom istom roku bolo zriadené aj kontaktné centrum FASFC pre podniky, ktoré majú otázky alebo nejasnosti týkajúce sa dovozu alebo vývozu ich tovaru.



spravodajca TASR Jaromír Novak