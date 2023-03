Belgicko predalo akcie banky BNP Paribas v hodnote 2,17 miliardy eur

Brusel/Paríž 1. marca (TASR) - Belgicko predalo akcie francúzskej banky BNP Paribas v hodnote 2,17 miliardy eur. Znížilo tak približne o tretinu svoj podiel vo veriteľovi, ktorý získalo výmenou za pomoc počas finančnej krízy pred zhruba 15 rokmi. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Belgická štátna participačná agentúra SFPI v stredu oznámila, že pri zrýchlenom predaji v utorok (28. 2.) večer úspešne umiestnila medzi investorov 33 miliónov akcií BNP Paribas.



Investičné banky predávali akcie po 64,96 eura za kus, čo znamená zľavu 1,8 % oproti cene, pri ktorej akcie BNP Paribas uzavreli obchodovanie.



Agentúra SFPI, ktorá teraz vlastní už len 5,1 % podiel v BNP Paribas, uviedla, že sa snaží znížiť svoju expozíciu v sektore finančných služieb, ale bude pokračovať v podpore francúzskej banky. Dohodla sa, že nebude predávať ďalšie akcie po dobu 90 dní.



Belgicko sa stalo akcionárom francúzskej BNP Paribas v roku 2008 po záchrane finančnej skupiny Fortis, ktorú následne prevzala francúzska banka.



Do utorka bol belgický štát najväčším investorom BNP Paribas pred správcami aktív Amundi so 7 %, BlackRock so 6 % podielom, ukázali údaje spoločnosti Refinitiv.



Belgicko kúpilo Fortis v roku 2008 za 9,4 miliardy eur a previedlo 75 % podiel vo firme na BNP Paribas výmenou za akcie.



Fortis sa dostal do problémov po tom, ako zaplatil 24 miliárd eur za kúpu holandskej divízie banky ABN AMRO tesne pred vypuknutím globálnej finančnej krízy.



BNP Paribas sa odmietla k tejto správe vyjadriť.