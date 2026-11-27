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Belgicko prikázalo Googlu pozastavenie výstavby dátového centra
Tento rozsiahly projekt je už mesiace predmetom právnych sporov, ktoré vznikli po tom, ako Google požiadal o zmenu podmienok svojho stavebného povolenia.
Autor TASR
Brusel 27. novembra (TASR) - Belgické úrady prikázali spoločnosti Google pozastaviť výstavbu dátového centra na juhu krajiny, keďže projekt nemá riadne stavebné povolenie. V piatok to povedal hovorca úradov regiónu Valónsko Nicolas Yernaux. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Zistili sme závažné porušenie predpisov, a to nelegálnu výstavbu budovy na rozlohe troch hektárov,“ uviedol Yernaux. Príkaz na zastavenie prác v bývalom banskom areáli, ktorý sa rozkladá na ploche približne 50 hektárov, prišiel po tom, ako mimovládna organizácia Greenpeace obvinila Google, že pokračuje vo výstavbe napriek chýbajúcemu zodpovedajúcemu povoleniu.
Regionálne úrady uviedli, že inšpektori navštívili stavenisko vo štvrtok (26. 11.), aby zástupcov spoločnosti Google vyzvali na zastavenie prác.
Tento rozsiahly projekt je už mesiace predmetom právnych sporov, ktoré vznikli po tom, ako Google požiadal o zmenu podmienok svojho stavebného povolenia.
Žiadosť sa týkala zavedenia chladiaceho systému využívajúceho vodu z neďalekej rieky Sambre, pričom pôvodný projekt počítal s chladením vzduchom, informovali belgické médiá. Tento zámer vyvolal odpor miestnych obyvateľov, ktorí majú obavy z odberu vody z rieky za situácie, keď v regióne už od jari trvá silné sucho. Regionálne úrady žiadosť o zmenu stavebného povolenia zamietli. Spoločnosť Google sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala na súde a pojednávanie je naplánované na január.
Organizácia Greenpeace Belgicko však tento týždeň zverejnila správu, podľa ktorej zábery z dronu dokazujú, že práce na mieste medzitým pokračujú. „Technologický gigant v súčasnosti pokračuje v prácach,“ uviedla environmentálna organizácia. „Klimatická kríza sa v našom regióne bude len stupňovať. V tejto situácii nemožno prehliadať výstavbu energeticky mimoriadne náročných kolosov,“ dodala. Spoločnosť Google na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie hneď nereagovala.
„Zistili sme závažné porušenie predpisov, a to nelegálnu výstavbu budovy na rozlohe troch hektárov,“ uviedol Yernaux. Príkaz na zastavenie prác v bývalom banskom areáli, ktorý sa rozkladá na ploche približne 50 hektárov, prišiel po tom, ako mimovládna organizácia Greenpeace obvinila Google, že pokračuje vo výstavbe napriek chýbajúcemu zodpovedajúcemu povoleniu.
Regionálne úrady uviedli, že inšpektori navštívili stavenisko vo štvrtok (26. 11.), aby zástupcov spoločnosti Google vyzvali na zastavenie prác.
Tento rozsiahly projekt je už mesiace predmetom právnych sporov, ktoré vznikli po tom, ako Google požiadal o zmenu podmienok svojho stavebného povolenia.
Žiadosť sa týkala zavedenia chladiaceho systému využívajúceho vodu z neďalekej rieky Sambre, pričom pôvodný projekt počítal s chladením vzduchom, informovali belgické médiá. Tento zámer vyvolal odpor miestnych obyvateľov, ktorí majú obavy z odberu vody z rieky za situácie, keď v regióne už od jari trvá silné sucho. Regionálne úrady žiadosť o zmenu stavebného povolenia zamietli. Spoločnosť Google sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala na súde a pojednávanie je naplánované na január.
Organizácia Greenpeace Belgicko však tento týždeň zverejnila správu, podľa ktorej zábery z dronu dokazujú, že práce na mieste medzitým pokračujú. „Technologický gigant v súčasnosti pokračuje v prácach,“ uviedla environmentálna organizácia. „Klimatická kríza sa v našom regióne bude len stupňovať. V tejto situácii nemožno prehliadať výstavbu energeticky mimoriadne náročných kolosov,“ dodala. Spoločnosť Google na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie hneď nereagovala.