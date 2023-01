Belgicko rokuje s Engie o predĺžení životnosti 2 jadrových reaktorov

Brusel 9. januára (TASR) - V pondelok poobede sa v Bruseli začalo ďalšie kolo rokovaní medzi federálnou vládou a francúzskou energetickou skupinou Engie Electrabel o možnosti desaťročného predĺženia životnosti dvoch jadrových reaktorov v Belgicku - Doel 4 a Tihange 3.



Belgická televízna stanica RTBF v tejto súvislosti pripomenula, že Belgicko má sedem jadrových elektrární a všetky prevádzkuje spoločnosť Engie. Reaktor Doel 3 bol odpojený od siete vlani 23. septembra. Odstávka reaktora Tihange 2 je naplánovaná na február 2023.



A ak sa nič nezmení, do roku 2025 by mali Belgičania uzavrieť ďalšie tri reaktory, tak ako to vyplýva z platnej legislatívy.



Pre Belgicko to zároveň znamená prehodnotiť národný energetický mix a bezpečnosť dodávok energií, ktoré je potrebné zachovať aj po roku 2025.



V roku 2022 energetický mix zo 47,3 % tvorili atómové elektrárne, 26,9 % plynové elektrárne, 7,5 % veterné parky na mori, 7,3 % fotovoltika, 5 % veterné parky na súši, 2,4 % bioplyn a 3,6 % iné zdroje.



RTBF tvrdí, že po odstávke jadra krajina bude musieť čiastočne vykompenzovať výrobu elektriny. Vlani v marci federálna vláda predstavila dohodu o energetickej budúcnosti Belgicka, ktorá zahŕňa aj predĺženie životnosti dvoch reaktorov o 10 rokov (Doel 4 a Tihange 3). Vláda zároveň prijala tzv. kapacitný mechanizmus odmeňovania, ktorý sa týka aj plynových elektrární. Mechanizmus však chce podporiť aj nové a inovačné technológie - batérie, prispôsobovanie spotreby počas dňa, fotovoltiku či veterné elektrárne.



Tento mechanizmus zároveň umožňuje účastníkom trhu investovať do nových výrobných kapacít a uistiť sa, že ich investície budú ziskové.



Spoločnosť Elia, prevádzkovateľ elektrickej prenosovej siete v Belgicku, už v roku 2021, keď bol známy cieľ zatvárania jadrových elektrární, predložila projekt výstavby nových plynových elektrární. Podľa RTBF dve nové plynové elektrárne - v Awirse (prevádzkovaná Engie) a v Seraingu (spoločnosť Luminus) - by mali byť v prevádzke počas zimnej sezóny 2025 - 2026. K tomuto dátumu sa zaviazali firmy, ktoré dostanú dotácie na elektrárne.



Elia v najnovšom scenári odoslanom federálnej vláde upozornila, že podľa súčasných odhadov v dodávkach na zimu 2025 - 2026 chýba 900 až 1200 MW, čo je asi desatina národnej spotreby. To znamená, že vláda má takmer tri roky, aby rozhodla o tom, akým spôsobom a akými technológiami nahradí výpadok jadrovej energetiky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)