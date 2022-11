Belgicko sa chystá na štrajk, ktorý môže ochromiť chod krajiny

Brusel 7. novembra (TASR) - Belgicko sa v stredu (9. 11.) pripravuje na celoštátny generálny štrajk so sériou rôznych podujatí a akcií. Štrajk podporili tri veľké odborové zväzy v krajine - Kresťanská odborová konfederácia (CSC), Všeobecné združenie pracujúcich Belgicka (FGTB) a Všeobecná konfederácia liberálnych odborových zväzov Belgicka (CGSLB), informuje spravodajca TASR.



Belgické médiá pripomenuli, že takáto výnimočná mobilizácia, ktorá môže zastaviť fungovanie krajiny, má za cieľ vyjadriť obavy zamestnancov z prudko rastúcej inflácie, vysokých cien energií a blokovania nárastu miezd nad rámec jednoduchej indexácie.



Podľa televíznej stanice RTBF sa v stredu predpokladajú rôzne akcie - štrajky, prerušenia práce, protestné stretnutia zamestnancov a pouličné demonštrácie, čo ovplyvní všetky sektory činnosti.



Odborové zväzy požadujú zmrazenie cien elektriny a plynu, rozšírenie sociálnej podpory na energie pre osoby so strednými a nízkymi príjmami, zlepšenie kompenzácií pri dochádzaní do práce a služobných cestách a tiež úpravu vyjednávaní o zvyšovaní platov, aby sa zamestnanci "mohli vymaniť z okov" zákona z roku 1996, ktorý upravuje zvyšovanie platov.



V pondelok popoludní sa dohodli na stretnutí zástupcovia zamestnávateľov s odborármi, aby rokovali o platových štandardoch na najbližšie dva roky. Rast miezd nad rámec zákonnej indexácie na ďalšie dva roky je totiž nulový, čo odborové zväzy považujú za neprijateľné, najmä v súvislosti s prudko stúpajúcimi cenami energií.



Vlaky v krajine prestanú premávať už v utorok (8. 11.) o 22.00 h večer a veľké výpadky v spojoch hlásia spoločnosti, zaisťujúce hromadnú verejnú dopravu. Cestujúci boli dopredu upozornení, že prístup na letiská môže byť zložitý a niektoré lety budú zrejme zrušené. V stredu nebude fungovať pošta, ani služby polície pre verejnosť. Školy zostanú otvorené, avšak učitelia môžu vyhlásiť jednodňový štrajk. Verejnosť by mala počítať aj so zatvorenými obchodmi a supermarketmi i s demonštráciami pred niektorými podnikmi alebo pri vstupe do verejných priestorov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)