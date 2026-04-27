Belgicko sa spolieha na dovoz elektriny zvonku viac ako predtým
Dovoz predstavoval takmer 42 % spotreby elektriny v krajine, pričom 18. apríla vzrástol až na 58 %.
Autor TASR
Brusel 27. apríla (TASR) - Belgicko sa v apríli tohto roku spoliehalo na dovoz elektriny zo zahraničia viac ako kedykoľvek predtým. Na pondelňajšiu správu denníka De Standaard upozornil bruselský spravodajca TASR. Denník sa odvoláva na údaje stránky Energy-Charts ponúkajúcej interaktívnu grafiku o výrobe elektriny a cenách elektriny na burze. Tieto údaje sú založené na informáciách od prevádzkovateľa elektrickej siete Elia.
Apríl sa ešte neskončil, ale podľa doteraz známych údajov Belgicko tento mesiac doviezlo 2357 gigawatthodín (GWh) elektriny, čím prekonalo predchádzajúci rekord krajiny z augusta 2015 (2277 GWh). Dovoz predstavoval takmer 42 % spotreby elektriny v krajine, pričom 18. apríla vzrástol až na 58 %.
Vysoká úroveň dovozu elektriny zo zahraničia súvisí s dočasným odstavením posledných dvoch belgických jadrových reaktorov, Doel 4 a Tihange 3, z dôvodu údržby a modernizácie zameranej na predĺženie ich prevádzkovej životnosti do roku 2035.
Denník pripomenul, že odstavenie jadrových reaktorov prebehlo hladko, pričom stratená kapacita výroby elektriny z jadra bola nahradená najmä francúzskou jadrovou a solárnou energiou (1734 GWh) a holandskou veternou a solárnou energiou (770 GWh). Belgicko dokonca po odstavení jadrových reaktorov dokázalo vyprodukovať aj prebytok elektriny, ktorú potom vyvážalo do Nemecka a Spojeného kráľovstva.
Belgická federálna vláda sa v marci 2022 rozhodla predĺžiť prevádzkovú dobu jadrových blokov Doel 4 a Tihange 3 s cieľom zachovať jadrovú výrobnú kapacitu krajiny na úrovni dvoch gigawattov. Vláda a spoločnosť ENGIE Electrabel následne dosiahli dohodu o udržaní oboch jadrových reaktorov v prevádzke ešte desať rokov po ich plánovanom dátume uzavretia v roku 2025, s čím vlani v októbri súhlasila aj Belgická federálna agentúra pre jadrovú kontrolu (FANC). Jadrové reaktory Doel 4 a Tihange 3 by po ich údržbe a modernizácii mali byť v prevádzke do roku 2035.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
