Belgicko,Taliansko a Rumunsko budú s USA vyvíjať malé jadrové reaktory

Brusel 8. novembra (TASR) - Belgicko, Taliansko a Rumunsko vytvorili konzorcium s americkou spoločnosťou Westinghouse Electric na vývoj malých jadrových reaktorov. Uviedli to v stredu v spoločnom vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Mnohé európske krajiny prehodnocujú svoje stratégie v oblasti jadrovej energie.



Belgický premiér Alexander de Croo podpísal partnerstvo za prítomnosti rumunského prezidenta Klausa Iohannisa a zástupcov talianskeho veľvyslanectva a veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Belgicku.



V konzorciu sú spolu s Westinghouse talianske firmy Ansaldo a ENEA, rumunská výskumná inštitúcia RATEN a belgické jadrové výskumné centrum SCK CEN.



"Pred rokom a pol sme prijali strategické rozhodnutie urýchliť našu energetickú transformáciu," povedal de Croo, podľa ktorého cieľom je zníženie závislosti od fosílnych palív a tiež od krajín ako Rusko a obmedzenie emisií skleníkových plynov, a to masívnymi investíciami do energie na mori, vodíkovej infraštruktúry, ale aj jadrovej sily budúcnosti.



Dodal, že Belgicko vyčlenilo 100 miliónov eur na výskum a vývoj malých modulárnych reaktorov.