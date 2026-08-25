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Belgicko upozorňuje na dôležitosť prepravy tovarov po riekach
Nákladná doprava po vnútrozemských vodných cestách predstavuje necelé 2 % nákladnej dopravy v EÚ, keď dve tretiny tvorí námorná doprava.
Autor TASR
Brusel 25. augusta (TASR) - Pretrvávajúce suchá v lete 2026, vedúce k poklesu hladiny riek, zdôraznili význam vnútroriečnej dopravy pre krajiny EÚ. Belgicko je po Holandsku a Nemecku tretia najdôležitejšia krajina Únie z hľadiska prepravnej kapacity po riekach. Na utorňajšiu analýzu belgickej televízie RTBF upozornil spravodajca TASR.
Nákladná doprava po vnútrozemských vodných cestách predstavuje necelé 2 % nákladnej dopravy v EÚ, keď dve tretiny tvorí námorná doprava. Podľa RTBF Belgicko sa po Holandsku a Nemecku radí na tretie miesto v Európe z hľadiska prepravenej tonáže po vnútrozemských vodných cestách.
Len po rieke Rýn sa ročne prepraví okolo 300 miliónov ton tovaru, viac ako polovica všetkých tovarov prepravených po vodných cestách EÚ. Denne sa po tejto vodnej trase prepravujú chemikálie, uhľovodíky, ruda, uhlie, obilniny, stavebné materiály a kontajnery.
Výhodou vnútrozemských vodných ciest je ich prepravná kapacita, lebo jeden čln môže prepraviť ekvivalent niekoľkých desiatok nákladných vozidiel. Čo má dopad aj na životné prostredie. Práve preto sú dlhodobejšie poklesy hladiny vôd také problematické - akonáhle nákladný čln zníži svoju prepravnú záťaž, celý európsky logistický reťazec stráca efektivitu a náklady na dopravu prudko rastú.
Aj toto leto to vidieť v malom nemeckom meste Kaub (menej ako tisíc obyvateľov), kde Rýn a celý európsky logistický reťazec je pod najväčším tlakom. Mestečko v Porýní-Falcku už desaťročia slúži ako referenčný bod pre plavbu na strednom Rýne, najplytšom úseku rieky a tento merací bod do značnej miery určuje prepravnú kapacitu medzi prístavmi Antverpy a Rotterdam a nemeckými továrňami pozdĺž Rýna. Keď hladina rieky pri Kaub klesne, celý rýnsky koridor sa spomalí.
Toto leto merací bod ukazoval opäť rekordne nízke čísla, čo sa premietlo do obmedzenej prepravy tovarov. Člny môžu stále plávať, ale s drasticky zníženým nákladom, niekedy menej ako tretinou svojej kapacity. Plavidlo, ktoré by mohlo prepraviť 1500 ton tovaru, niekedy prepraví iba 400 ton, pričom niektoré člny využili 10 % až 30 % svojej kapacity pri rovnakých prevádzkových nákladoch, čo znamená, že náklady na tonu prepraveného tovaru prudko stúpajú.
Dôkazom je napríklad chemický gigant BASF, ktorý hlási značné logistické ťažkosti medzi svojím závodom v Antverpách a rozsiahlym priemyselným komplexom v Ludwigshafene na brehu Rýna. Antverpský prístav je s Rýnom prepojený cez Šeldsko-rýnsky kanál a holandskú lodnú sieť. Veľká časť surovín sa do Nemecka prepravuje práve nákladnými loďami. Pri poklese hladiny riek sa tovar musí prepravovať nákladnými autami alebo vlakom, čo vedie k dodatočným nákladom a oneskoreniam dodávok. Výmena jedného člna si niekedy vyžaduje 60 až 200 nákladných áut.
RTBF pripomenula, že viacero štúdií odhaduje, že súčasná situácia by mohla viesť k poklesu nemeckej priemyselnej produkcie o najmenej 1,5 % a k nárastu cien výrobcov o 1,2 %, ak sucho bude pretrvávať dlhšie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Nákladná doprava po vnútrozemských vodných cestách predstavuje necelé 2 % nákladnej dopravy v EÚ, keď dve tretiny tvorí námorná doprava. Podľa RTBF Belgicko sa po Holandsku a Nemecku radí na tretie miesto v Európe z hľadiska prepravenej tonáže po vnútrozemských vodných cestách.
Len po rieke Rýn sa ročne prepraví okolo 300 miliónov ton tovaru, viac ako polovica všetkých tovarov prepravených po vodných cestách EÚ. Denne sa po tejto vodnej trase prepravujú chemikálie, uhľovodíky, ruda, uhlie, obilniny, stavebné materiály a kontajnery.
Výhodou vnútrozemských vodných ciest je ich prepravná kapacita, lebo jeden čln môže prepraviť ekvivalent niekoľkých desiatok nákladných vozidiel. Čo má dopad aj na životné prostredie. Práve preto sú dlhodobejšie poklesy hladiny vôd také problematické - akonáhle nákladný čln zníži svoju prepravnú záťaž, celý európsky logistický reťazec stráca efektivitu a náklady na dopravu prudko rastú.
Aj toto leto to vidieť v malom nemeckom meste Kaub (menej ako tisíc obyvateľov), kde Rýn a celý európsky logistický reťazec je pod najväčším tlakom. Mestečko v Porýní-Falcku už desaťročia slúži ako referenčný bod pre plavbu na strednom Rýne, najplytšom úseku rieky a tento merací bod do značnej miery určuje prepravnú kapacitu medzi prístavmi Antverpy a Rotterdam a nemeckými továrňami pozdĺž Rýna. Keď hladina rieky pri Kaub klesne, celý rýnsky koridor sa spomalí.
Toto leto merací bod ukazoval opäť rekordne nízke čísla, čo sa premietlo do obmedzenej prepravy tovarov. Člny môžu stále plávať, ale s drasticky zníženým nákladom, niekedy menej ako tretinou svojej kapacity. Plavidlo, ktoré by mohlo prepraviť 1500 ton tovaru, niekedy prepraví iba 400 ton, pričom niektoré člny využili 10 % až 30 % svojej kapacity pri rovnakých prevádzkových nákladoch, čo znamená, že náklady na tonu prepraveného tovaru prudko stúpajú.
Dôkazom je napríklad chemický gigant BASF, ktorý hlási značné logistické ťažkosti medzi svojím závodom v Antverpách a rozsiahlym priemyselným komplexom v Ludwigshafene na brehu Rýna. Antverpský prístav je s Rýnom prepojený cez Šeldsko-rýnsky kanál a holandskú lodnú sieť. Veľká časť surovín sa do Nemecka prepravuje práve nákladnými loďami. Pri poklese hladiny riek sa tovar musí prepravovať nákladnými autami alebo vlakom, čo vedie k dodatočným nákladom a oneskoreniam dodávok. Výmena jedného člna si niekedy vyžaduje 60 až 200 nákladných áut.
RTBF pripomenula, že viacero štúdií odhaduje, že súčasná situácia by mohla viesť k poklesu nemeckej priemyselnej produkcie o najmenej 1,5 % a k nárastu cien výrobcov o 1,2 %, ak sucho bude pretrvávať dlhšie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)