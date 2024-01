Belgicko v 2023 lámalo rekordy v oblasti solárnej a veternej energie

Brusel 8. januára (TASR) - Podiel energie vyrobenej vlani v Belgicku solárnymi panelmi a veternými turbínami opäť lámal rekordy, čomu pomohlo najmä veterné podnebie. Uviedol v pondelok denník The Brussels Times.



Solárne panely a veterné turbíny vyrobili v roku 2023 takmer o štvrtinu viac elektriny v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Potvrdzujú to údaje spoločnosti Elia, prevádzkovateľa vysokonapäťovej siete. Celková ročná výroba veternej a fotovoltickej energie dosiahla historické maximum na úrovni 21,5 TWh, čo predstavuje nárast o 23 % od roku 2022.



"V roku 2023 pochádzalo 28,2 % výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, v porovnaní s 19,8 % v roku 2022, čo je nový rekord," uviedla Elia v pondelňajšom vyhlásení.



Celková energia vyrobená solárnymi panelmi vlani výrazne vzrástla - na 7193 GWh, čo predstavuje nárast o 12,2 % voči roku 2022.



Nový rekord vytvorili veterné farmy s 399 turbínami v belgickej časti Severného mora - celkovo vyrobili 8011 GWh, čo je výrazne viac ako predchádzajúci rekord a nárast o 18 % v porovnaní so 6779 GWh vyrobenými v roku 2021.



"Je pomerne zriedkavé, aby polovica belgickej spotreby bola pokrytá obnoviteľnými zdrojmi energie. V roku 2023 sa to stalo takmer v 12,5 percenta prípadov, čiže trikrát častejšie ako v roku 2022," upozornila Elia.



Jadrové a plynové elektrárne však aj naďalej zabezpečujú dve tretiny celkovej výroby elektriny v Belgicku, aj keď ich podiel klesol na 66,5 % zo 74,2 % v roku 2022. Tento pokles bol do veľkej miery spôsobený definitívnym odstavením reaktora Doel 3 koncom septembra 2022 a reaktora Tihange 2 vo februári 2023.



Jadrová energia vlani tvorila 41,3 percenta národného mixu elektriny v porovnaní so 47,3 percenta v roku 2022. Na druhom mieste bola výroba elektriny cez plynové elektrárne, avša historicky nízka, čo sa dá vysvetliť vysokými cenami plynu, zvýšenou výrobou energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšeným dovozom a historicky nízkou spotrebou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)