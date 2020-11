Belgicko vystríha chovateľov hydiny pred šírením vtáčej chrípky

Brusel 9. novembra (TASR) - Vtáčia chrípka je späť a blíži sa k belgickým hraniciam. Uviedla to v pondelok belgická televízna stanica RTBF, keď upozornila, že vírus ohrozujúci chov hydiny, ktorý sa objavil v priebehu leta v Rusku a Kazachstane, sa pred niekoľkými dňami objavil aj na území susedného Holandska a Nemecka.



Podľa RTBF zodpovedné holandské úrady prikázali utratiť viac ako 200.000 sliepok. Ďalšie prípady vtáčej chrípky boli zaznamenané v Británii a Nemecku, kde došlo ku kontaminácii voľne žijúcich vtákov.



Federálna agentúra pre bezpečnosť potravinového reťazca (AFSCA) v tejto súvislosti vyzvala profesionálnych chovateľov hydiny v Belgicku, aby zamedzili svojim sliepkam kontakty s inými chovmi a zavreli hydinu do kurínov. To je podľa RTBF zlá správa pre ekologických chovateľov, ktorí zaisťujú svojim sliepkam denný výbeh "pod holým nebom" a ich vajíčka predávajú s označením bio.



Tieto sprísnené opatrenia by mali zostať v platnosti niekoľko mesiacov. Uzavrieť svoje sliepky sú povinní iba profesionálni chovatelia hydiny, avšak AFSCA odporúča, aby podobné opatrenia prijali aj jednotlivci.



AFSCA zároveň zdôraznila, že ide o opatrenia na ochranu zvierat a že je aj naďalej bezpečné konzumovať slepačie vajcia.



