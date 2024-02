Belgicko zdôrazňuje dvojitú transformáciu odvetvia cestovného ruchu

Brusel 20. februára (TASR) - Belgicko ako predsednícka krajina v Rade EÚ je odhodlané podporovať cestovný ruch ako prostriedok trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja a chce udržať tento sektor ako prioritu v rámci svojej európskej agendy. Odznelo to v utorok počas neformálneho zasadnutia európskych ministrov zodpovedných za cestovný ruch v meste Louvain-la-Neuve neďaleko Bruselu, informuje spravodajca TASR.



Belgicko vyzvalo členské štáty, aby sa rokovania viedli o témach dvojitého prechodu cestovného ruchu - digitálneho aj trvalo udržateľného - a perspektívy cestovného ruchu na európskej úrovni počas nasledujúceho mandátu inštitúcií EÚ (2024 - 2029).



"Belgické predsedníctvo je odhodlané podporovať cestovný ruch ako prostriedok trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja a udržať tento sektor ako prioritu v európskej agende. Spolupracujeme s našimi európskymi partnermi na podpore tohto odvetvia v jeho duálnom prechode. V tomto ohľade je digitalizácia priemyslu, ako aj jeho zelená transformácia jednou z našich najvyšších priorít počas tohto semestra," uviedla v správe pre médiá ministerka pre cestovný ruch regiónu Valónsko Valérie De Bueová.



Ministri sa zaoberali výzvami spojenými s dvojitým prechodom a jeho mnohými podobami v celej Únii. Členské štáty sa podelili o inovácie a osvedčené postupy so zameraním na posilnenie zdieľania údajov, dosiahnutie konkurencieschopnejšej a udržateľnejšej ponuky cestovného ruchu a zvýšenie atraktivity profesionálnej kariéry v tomto odvetví. Zhodli sa na tom, že opätovné otvorenie cestovného ruchu po pandémii koronavírusu predstavuje príležitosť využiť fázu obnovy smerom k zelenej a digitálnej transformácii pre odolnejší ekosystém cestovného ruchu.



Belgické predsedníctvo vyzvalo Európsku komisiu, aby zachovala pozornosť venovanú cestovnému ruchu z minulých rokov a podporila rozšírenie tejto agendy aj nad rámec svojho súčasného mandátu.



"Komisia a členské štáty za posledné dva roky vyvinuli a zaviedli ambiciózny rámec na podporu trvalej obnovy ekosystému cestovného ruchu, vďaka čomu je ekologickejší, digitálny a odolnejší. Vidíme prvé konkrétne výsledky a videli sme, že členské štáty sa aktívne zapájajú do dvojitého prechodu a sú pripravené udržať cestovný ruch na poprednom mieste politickej agendy," povedal eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton na ministerskom podujatí.



Rada ministrov pripomenula, že cestovný ruch je na európskej úrovni uznávaný ako sektor veľkého významu, ktorý prispieva k hospodárskemu rastu a vytvára vysokokvalitné pracovné miesta v mnohých regiónoch EÚ.



Slovensko na podujatí zastupoval minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)