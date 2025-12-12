< sekcia Ekonomika
Belgicko žiada štáty EÚ, aby zrušili všetky investičné dohody s Ruskom
Vlády členských krajín Európskej únie sa chcú v piatok dohodnúť, že prostredníctvom väčšinového hlasovania vytvoria právny základ na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe.
Autor TASR
Brusel 12. decembra (TASR) - Belgicko navrhuje ostatným členským štátom Európskej únie (EÚ), aby zrušili všetky investičné dohody s Ruskom ako jednu z podmienok svojho súhlasu s využitím zmrazených ruských štátnych aktív na poskytnutie tzv. reparačnej pôžičky pre Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v piatok odvolala na portál Euractiv.
Belgicko výmenou za svoj súhlas požaduje od členských štátov EÚ „autonómne a nezávislé garancie“, uvádza sa v dokumente, o ktorom diskutujú vyslanci EÚ pred samitom, ktorý sa uskutoční 18. a 19. decembra, napísal v piatok Euractiv. Belgicko od členských štátov taktiež požaduje pokrytie všetkých súdnych nákladov, ktoré môžu vzniknúť v prípade žalôb zo strany Ruska. Okrem toho krajina vyzýva ostatných členov, aby neuzatvárali nové investičné dohody s Ruskom a zrušili už platné, informuje ďalej portál. Euractiv pripomína, že Belgicko a Luxembursko v roku 1999 podpísali zmluvu o ochrane investícií so Sovietskym zväzom, ktorá je stále platná.
Vlády členských krajín Európskej únie sa chcú v piatok dohodnúť, že prostredníctvom väčšinového hlasovania vytvoria právny základ na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe. Týmto krokom by sa nahradila potreba hlasovať každých šesť mesiacov o opätovnom zmrazení. Princíp jednomyseľnosti sa považuje za prekážku plánu využiť zmrazené prostriedky na dlhodobé úvery Ukrajine a umožniť ich splatenie Rusku až vtedy, keď Moskva po ukončení vojny proti Ukrajine zaplatí reparácie.
