Belgicko zníži DPH z elektriny v reakcii na prudký nárast cien

Brusel 1. februára (TASR) - Belgicko zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na elektrinu ako súčasť balíka na ochranu spotrebiteľov pred rastúcimi cenami energií. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii premiér Alexander De Croo.



Ceny plynu a elektriny v Európe tento rok prudko vzrástli, keď sa ekonomiky zotavili z vplyvu pandémie ochorenia COVID-19. Domácnosti tak čelia vysokým účtom za energie aj mnohé tovary.



"Je to zložitá situácia, vláda ukázala, že dokáže prijať vyvážené opatrenia, ktoré reagujú na realitu v praxi," povedal na tlačovej konferencii De Croo.



Rokovania sa natiahli do skorých ranných hodín. Vláda nakoniec v utorok rozhodla o znížení DPH na elektrinu z 21 % na 6 % od 1. marca do 1. júla 2022. Dá tiež Belgičanom šek na 100 eur a rozšíri sociálne príspevky.



Energetický balík by sa mal podľa ministerky energetiky Tinne Van der Straetenovej vyšplhať na 1,1 miliardy eur a predstavuje zníženie záťaže pre domácnosti v priemere o 165 eur.



Väčšina z 27 krajín Európskej únie vypracovala opatrenia na zmiernenie vysokých cien energií pre spotrebiteľov. Bulharsko zmrazilo regulované ceny tepla a elektriny do konca marca, Španielsko a Francúzsko obmedzili zvyšovanie účtov za energiu, zatiaľ čo iné krajiny vrátane Švédska ponúkli kompenzáciu najzasiahnutejším domácnostiam.



Utorňajší krok prišiel po týždňoch diskusií vnútri rozdelenej belgickej vládnej koalície o tom, ako podporiť spotrebiteľov, ktorí zápasia s prudkým zvýšením účtov za energie.