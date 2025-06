Belgicku v roku 2030 hrozí vyšší verejný deficit,ako naplánovala vláda

Brusel 12. júna (TASR) - Belgický Federálny plánovací úrad zverejnil svoj výhľad ekonomického rastu krajiny na obdobie 2025 - 2030, informovala vo štvrtok televízna stanica RTBF. Plánovači odhadujú, že verejný deficit štátu sa do roku 2030 zhorší a vzrastie zo 4,5 % HDP v roku 2024 na 6,5 % HDP v roku 2030, informuje bruselský spravodajca TASR.



Deficit vo výške 6,5 % v roku 2030 by prekročil cieľ na úrovni 3,7 %, ktorý si stanovila federálna vláda Barta De Wevera na koniec svojho legislatívneho obdobia.



Plánovací úrad upozornil, že doteraz prijaté vládne rozhodnutia neumožňujú dosiahnuť stanovené rozpočtové ciele a zdôraznil, že na konsolidáciu verejných financií bude potrebné prijať nové rozhodnutia.



RTBF pripomenula, že prognózy plánovacieho úradu sa zhodujú s tými, ktoré Belgická národná banka zverejnila minulý týždeň.



Existujú však aj určité pozitívne vyhliadky. Prevádzkové náklady na chod verejnej správy klesnú a sociálne dávky budú od roku 2026 do konca legislatívneho obdobia súčasnej vlády prakticky zastabilizované ako percentá HDP. To však nezabráni prehĺbeniu deficitu v rokoch 2029 a 2030.



Tento stav má byť spôsobený najmä poklesom príjmov do štátnej kasy po plánovanom znížení dane z príjmu fyzických osôb a zvýšením úrokových poplatkov.



Pokiaľ ide o zamestnanosť, Federálny plánovací úrad predpovedá, že do roku 2030 sa vytvorí 230.000 nových pracovných miest a medzi rokmi 2025 a 2030 sa zvýši pracovná sila o 198.000 ľudí a to aj vďaka zvýšenej účasti starších vekových skupín (vo veku nad 65 rokov) na trhu práce a v súvislosti s reformami trhu práce a dôchodkovými reformami.



To by umožnilo dosiahnuť mieru zamestnanosti na úrovni 74,7 % v roku 2030, čo je však pod 80-percentnou hranicou, ktorú si stanovila federálna vláda ako svoj cieľ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)