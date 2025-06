Belgický letecký priemysel poukazuje na negatívne dosahy štrajkov

Brusel 10. júna (TASR) - Viacero členov belgického leteckého priemyslu vyzvalo odborové centrály z oblasti letectva, ktoré koncom júna plánujú veľké štrajkové podujatia, aby zvážili neúmerný vplyv, ktorý majú štrajky na ekonomiku a prestíž belgických letísk. Na správu denníka The Brussels Times upozornil spravodajca TASR.



Tri odborové zväzy ABVV, ACV a ACLVB ohlásili na 25. júna celonárodnú odborovú protestnú akciu proti reformám federálnej vlády Barta De Wevera v oblasti dopravy. Zatiaľ sa hovorí o veľkej demonštrácii v Bruseli, sú však náznaky aj o konaní štrajku, aby sa aj personál letísk mohol zapojiť do demonštrácie.



The Brussels Times upozornil, že tento rok národné štrajky narušili cestovné plány okolo 180.000 cestujúcich na bruselskom letisku. Podľa tlačovej správy prevádzkovateľa hlavného letiska a leteckých spoločností Brussels Airlines a TUI fly tieto štrajky viedli k ekonomickým stratám vo výške 100 miliónov eur.



„Rešpektujeme právo na štrajk, ľutujeme však, aký to má obrovský dosah na cestujúcich a na celý sektor,“ uviedli členovia leteckého priemyslu v tlačovej správe, podľa ktorej nepohodlie pre cestujúcich sa neobmedzuje len na zrušené lety. Ovplyvnené sú v takýchto prípadoch aj hotelové rezervácie a rôzne podnikateľské činnosti.



Riaditeľ bruselského letiska Arnaud Feist priznal, že pre správcov letiska je „vždy bolestivé“ prijímať rozhodnutie o rušení letov z dôvodu štrajkov. „Naši pasažieri sa na zakúpené lety spoliehajú z rôznych dôvodov a pre tieto kroky sme ich už tento rok museli príliš často sklamať,“ opísal situáciu Feist.



Zamestnanci spoločnosti Brussels Airlines sa toho roku nezapájali do štrajkov, no podľa generálnej riaditeľky firmy Dorothey von Boxbergovej spoločnosť aj napriek tomu v dôsledku protestných akcií odborov odhaduje stratu osem miliónov eur.



Generálny riaditeľ spoločnosti TUI Airline Belgium a TUI Airline Netherlands Gunther Hofman dodal, že okrem finančných dosahov v dôsledku štrajkov vznikajú aj škody na reputácii. „Nedávne štrajky nepomáhajú budovať dôveru v naše národné letisko,“ poznamenal Hofman.



Boxbergová s týmto názorom súhlasí a upozornila, že existuje riziko, že cestujúci sa pre sériu štrajkov budú vyhýbať letisku v Bruseli a vyberú si letecké spoločnosti operujúce z iných letísk v susedných krajinách.



Tri uvedené letecké spoločnosti vyzvali odborové zväzy, aby prijali iné formy opatrení a aby vstúpili do konzultácií s vládou bez toho, aby došlo k „úplnému paralyzovaniu leteckej dopravy“. K ich výzve sa pripojila aj Asociácia flámskych cestovných kancelárií a agentúr (VVR).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)