Belgický premiér podporil predĺženie životnosti reaktorov o 10 rokov

Brusel 29. novembra (TASR) - Jadrové elektrárne v Belgicku by mohli fungovať ešte dlhšie, ako sa v súčasnosti plánuje. Vyhlásil to v stredu belgický premiér Alexander De Croo. Predĺženie o 20 rokov je úplne možné, ak bude nasledujúca vláda pokračovať v práci úradujúceho kabinetu, napísal De Croo na sociálnej sieti X. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Viac jadrovej energie podľa premiéra prospeje úsiliu o dosiahnutie klimatickej neutrality a zabezpečí cenovo dostupnú energiu. Belgická vláda a prevádzkovateľ elektrární, spoločnosť Engie, sa koncom júna dohodli, že dva jadrové reaktory zostanú v sieti až do roku 2035, teda o desať rokov dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo. V súčasnosti sa rokuje o posledných detailoch tejto dohody. "Určite by sme mali zvážiť predĺženie o 20 rokov. To je vecou budúcej federálnej vlády. Súčasná vláda neprekročí 10 rokov," uviedol De Croo.



Parlamentné voľby sú v Belgicku naplánované na jún budúceho roka. Krajina má celkovo sedem reaktorov v dvoch jadrových elektrárňach, pričom dva už boli odpojené zo siete.