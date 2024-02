Belousov: Silný rok 2023 pre Rusko ešte neznamená, že bude udržateľný

Moskva 27. februára (TASR) - Sľubný hospodársky rast Ruska v roku 2023 neznamená, že bude udržateľný. Uviedol to v utorok prvý podpredseda vlády Andrej Belousov. Poukázal pritom na rôzne ekonomické problémy, ktoré trápia krajinu vrátane utlmenej produktivity. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ruská ekonomika sa vlani zotavila z prepadu v roku 2022 a vzrástla o 3,6 %. Ale motorom jej rastu bola najmä štátom financovaná výroba zbraní a munície, čo zamaskovalo problémy, ktoré bránia zlepšeniu životnej úrovne Rusov.



"Hovorí to len o jednej dôležitej veci, že sme sa vyrovnali so šokom zo sankcií, ustáli sme sankčný úder a prekonali ho," povedal Belousov na podnikateľskom fóre. "To však vôbec neznamená, že sme vstúpili na trajektóriu udržateľného ekonomického rastu."



Prezident Vladimir Putin sa v roku 2018 zaviazal, že ruská ekonomika bude do roku 2024 neustále rásť viac, ako je globálny priemer, no neskôr tento cieľ posunul na rok 2030. Teraz, keď sa Putin usiluje o znovuzvolenie v marci, Belousov povedal, že by sa to mohlo dosiahnuť do roku 2027.



Bez hospodárskeho rastu, ktorý je porovnateľný s globálnym ekonomickým rastom alebo ho prevýši, nebude Rusko schopné vyriešiť hlavné sociálne problémy, upozornil Belousov.



"A teraz sú tu aj obranné úlohy," pripomenul.



Rusko hromadí zdroje do obranného sektora, keďže pokračuje v tzv. špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine.



Podľa Belousova zabezpečenie trvalo udržateľného rastu v nasledujúcich šiestich rokoch je nevyhnutné. No nie je možné to dosiahnuť za rok.



Belousov označil nedostatok pracovnej sily, spomaľovanie exportu uhľovodíkov, investičnú podporu, substitúciu dovozu a rast produktivity za kľúčové výzvy pre ekonomiku, ktoré budú v konečnom dôsledku diktovať životnú úroveň obyvateľstva.



Ruský index produktivity práce, jeden z Putinových kľúčových národných rozvojových cieľov, sa v roku 2022 znížil medziročne o 3,6 %. To bol podľa údajov štatistického úradu Rosstat jeho najprudší pokles od globálnej finančnej krízy v roku 2009.



Údaje o produktivite práce za rok 2023 budú zverejnené až koncom roka 2024, ale varovania úradov o nedostatku pracovnej sily naznačujú, že v minulom roku nedošlo k jej oživeniu.



"Či sa nám to páči, alebo nie, reálne mzdy sú viazané na rast produktivity," dodal Belousov.