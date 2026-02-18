< sekcia Ekonomika
Beluša získala za 5 rokov z externých zdrojov viac ako 7 miliónov eur
Aktuálnou výzvou, ktorá čaká na realizáciu, bude výstavba nového 40-miestneho zariadenia pre seniorov.
Autor TASR
Beluša 18. februára (TASR) - Obec Beluša v Púchovskom okrese získala za päť rokov z externých zdrojov na rozvoj obce viac ako sedem miliónov eur. Informovala o tom Jana Huliačková zo sekretariátu starostu obce.
„Hoci sa o čerpaní eurofondov rozpráva ako o nízkom a nedostatočnom, situácia v obci Beluša za ostatných päť rokov napovedá skôr o opačnom trende. Ukázalo sa, že byť pripravený sa oplatí, a vďaka pripraveným projektom sa obec na Považí za posledné roky výrazne zmenila a zmodernizovala,“ uviedla Huliačková.
Prioritou obce i jej vedenia boli najmä revitalizácia centrálnych miest, modernizácia budov a ich priestorov s ohľadom na znižovanie energetickej náročnosti, rozširovanie možností cyklodopravy, zvyšovanie kapacity vzdelávacích zariadení či celkové zlepšovanie sociálnych služieb, komunitného života, so zreteľom na zmenu klímy a životného prostredia.
Aktuálnou výzvou, ktorá čaká na realizáciu, bude výstavba nového 40-miestneho zariadenia pre seniorov, ktorú budú realizovať vďaka úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 2,75 milióna eur. Predstavuje to doteraz najväčší objem financií získaných mimo rozpočtu obce.
„Byť úspešný pri podávaní žiadostí o získanie financií mimo rozpočtu obce nie je vôbec ľahkou záležitosťou. Preto sa teším tomu, že obec Beluša je v tomto za posledné roky výnimočná a vďaka dotáciám vo výške niekoľko miliónov zmenila a mení svoj výzor, služby, vnímanie a celkový ráz. Samozrejmosťou je spolufinancovanie projektov z obecného rozpočtu, je to však nepomerná suma v porovnaní s finančným objemom, ktorý obec získa,“ doplnil starosta Ján Prekop.
Obec podľa neho pokračuje v podávaní žiadostí aj v tomto roku. Čakajú na vyhodnotenie projektov modernizácie kultúrneho domu, zníženie energetickej náročnosti základnej školy či vznik nového športoviska v areáli školy s atletickým oválom.
