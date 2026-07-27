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Benátky získali tento rok na vstupných poplatkoch poriadny balík
Návštevníci museli vopred zaplatiť prostredníctvom QR kódu, ktorý sa potom kontroloval pri vstupe do mesta.
Autor TASR
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Benátky 27. júla (TASR) - Benátky získali tento rok na vstupných poplatkoch pre turistov už viac ako päť miliónov eur. Poplatok vo výške päť eur je povinný pre všetkých návštevníkov vstupujúcich do mesta medzi medzi 8.30 a 16.00 h. Vstupné sa vyberalo 60 dní, medzi 3. aprílom a 26. júlom 2026. Celkovo ho zaplatilo približne 650.000 ľudí, oznámilo mesto v nedeľu (26. 7.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Návštevníci museli vopred zaplatiť prostredníctvom QR kódu, ktorý sa potom kontroloval pri vstupe do mesta. V minulom roku sa vstupné vyberalo 54 dní a v roku 2024 iba 29 dní. Päťeurový poplatok sa týka návštevníkov, ktorý zaplatili najmenej štyri dni pred príchodom. Kto si rezervoval vstup neskôr, musel zaplatiť desať eur. Cieľom odstupňovania je podporiť skoré rezervácie a zlepšiť riadenie toku návštevníkov.
Mestská správa uviedla, že na základe získaných skúseností rozhodne o prípadnom trvalom spoplatnení vstupu. Od poplatkov sú oslobodení obyvatelia regiónu Benátsko, študenti a ľudia dochádzajúci za prácou. Benátky v roku 2024 vybrali na vstupných poplatkoch približne dva milióny eur a v roku 2025 príjmy vzrástli na zhruba 5,5 milióna eur.
Návštevníci museli vopred zaplatiť prostredníctvom QR kódu, ktorý sa potom kontroloval pri vstupe do mesta. V minulom roku sa vstupné vyberalo 54 dní a v roku 2024 iba 29 dní. Päťeurový poplatok sa týka návštevníkov, ktorý zaplatili najmenej štyri dni pred príchodom. Kto si rezervoval vstup neskôr, musel zaplatiť desať eur. Cieľom odstupňovania je podporiť skoré rezervácie a zlepšiť riadenie toku návštevníkov.
Mestská správa uviedla, že na základe získaných skúseností rozhodne o prípadnom trvalom spoplatnení vstupu. Od poplatkov sú oslobodení obyvatelia regiónu Benátsko, študenti a ľudia dochádzajúci za prácou. Benátky v roku 2024 vybrali na vstupných poplatkoch približne dva milióny eur a v roku 2025 príjmy vzrástli na zhruba 5,5 milióna eur.