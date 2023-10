Benčič: Vyrovnávanie elektrickej siete vie byť finančne zaujímavé

Bratislava 8. októbra (TASR) - Zabezpečenie stability sietí na prenos elektriny prostredníctvom takzvaných podporných služieb môže aj menším firmám zarobiť tisícky eur. Najlepšie podmienky na to majú v súčasnosti podniky, ktoré vlastnia záložné generátory, kogeneračné jednotky na výrobu elektriny a tepla, batériové úložiská či bioplynové stanice. Príjmy si firmy dokážu zaistiť, pokiaľ sa zapoja do nezávislej agregácie flexibility, upozornil Roman Benčič, obchodný riaditeľ spoločnosti Nano Energies Slovensko.



Doposiaľ bolo zabezpečenie stability sietí na prenos elektriny doménou predovšetkým veľkých elektrární. V súčasnosti sa ale na Slovensku rozbieha nezávislá agregácia flexibility, prostredníctvom ktorej budú môcť podporné služby pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS) ponúknuť aj menšie firmy. Podmienkou podľa Benčiča je, že dokážu flexibilne meniť svoju výrobu a spotrebu elektriny podľa potrieb prenosovej sústavy. Poskytovatelia podporných služieb pritom dostávajú zaplatené aj za to, že sú v pohotovosti prenosovej sieti pomôcť.



"Napríklad spoločnosť podnikajúca v logistike, ktorá disponuje záložným generátorom s výkonom jeden megawatt (MW), by pri jeho rezervovaní pre potreby podporných služieb na obdobie približne pol roka dokázala inkasovať približne 110.000 eur. Ak by došlo k aktivácii generátora a teda reálnej dodávke elektriny na pomoc sieti, za podporné služby by získala ešte viac," uviedol Benčič. Poľnohospodársky podnik s kogeneračnou jednotkou s výkonom 0,2 MW by pri rezervácii pre potreby podporných služieb mohol podľa odborníka za päť mesiacov zarobiť vyše 15.000 eur.



"Tieto zárobky sú však reálne iba vtedy, ak daná spoločnosť so svojou ponukou uspeje v aukcii SEPS-u. Cieľom štátneho prevádzkovateľa prenosovej sústavy je totiž nakupovať podporné služby za čo najlepšie ceny. Preto spúšťa aj nezávislú agregáciu flexibility, vďaka ktorej vzrastie konkurencia na trhu a ceny dokážu klesnúť. Úlohou nezávislého agregátora flexibility je potom nielen podľa potreby prenosovej siete na diaľku riadiť spotrebu a výrobu firiem, ktoré sú do jeho systému zapojené, ale sa zapájať aj do aukcií SEPS. A to tak, aby pre svojich partnerov získal čo najlepšie podmienky," dodal Benčič.



Služby agregátora poskytuje na Slovensku viacero firiem. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je podmienkou na takúto činnosť povolenie na dodávku elektriny. "Úrad v súčasnosti eviduje šesť povolení, ktoré majú v rozsahu podnikania zapísanú ´agregáciu elektriny´. V zmysle vyššie uvedeného však regulovaných subjektov, ktoré vykonávajú činnosť agregácie elektriny, môže byť viac," upozornil hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



Nezávislý agregátor je spoločnosť, ktorá v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste poskytovateľa flexibility využíva flexibilitu odberu, dodávky alebo výroby elektriny a súčasne nepreberá v tomto odbernom alebo odovzdávacom mieste zodpovednosť za odchýlky spôsobené dodávkou alebo odberom elektriny v čase, v ktorom nie je aktivovaná flexibilita.



SEPS očakáva, že súčasný zvýšený záujem o podporné služby bude pretrvávať a rozšíri sa práve aj s nástupom nezávislej agregácie, ktorá umožňuje využívať flexibilitu aj na zariadeniach či technológiách, kde agregátor nie je priamo dodávateľom/výkupcom elektriny. "V prípade agregácie je možné využívať zdroje od desať kilowattov (kW), pričom pre poskytovanie podporných služieb je potrebné agregovať minimálny výkon 1 MW," spresnil SEPS.