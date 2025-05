Analýza: Ceny starších bytov prepísali svoje maximá

Bratislava 13. mája (TASR) - Ceny bytov z druhej ruky v Bratislave sa v 1. kvartáli 2025 po dva a pol roku opäť dostali na nové maximá. Priemerná ponuková cena sa ku koncu prvého kvartálu bola 3888,73 eura za štvorcový meter (m2). Priemerná výška nájomného vrátane energií začiatkom roka stagnovala. Medziročne si nájomné pripísalo 7,5 %, no v porovnaní s koncom roka 2024 zostalo na nezmenenej úrovni 17 eur/m2. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bencont Investments.



„Realitný trh v Bratislave ťažil v poslednom období najviac z poklesu úrokových sadzieb, ktoré výrazne napomohli k oživeniu dopytu - aj tým, že sa priemerná úroková sadzba novoposkytnutých hypoték dostala pod 4 % (hoci stále patrí medzi najvyššie v krajinách eurozóny),“ uviedol hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.



Ceny starších bytov v Bratislave vzrástli medziročne o 9,18 %, čím po dva a pol roku prepísali pôvodné maximum z konca tretieho kvartálu roka 2022. Cenový rast bol citeľný vo všetkých bratislavských okresoch. Z pohľadu technického stavu nehnuteľností rástli najmä ceny kompletne zrekonštruovaných bytov a novostavieb, zatiaľ čo ceny čiastočne zrekonštruovaných bytov a bytov v pôvodnom stave prevažne stagnovali.



Priemerná absolútna cena vzrástla medziročne o 9,3 % a dostala sa tak na úroveň 248.680,22 eura. Zvýšenie cien bytov súviselo najmä s rastom cien za meter štvorcový, avšak celkový rast cien bol zmiernený tým, že sa v ponuke objavovali menšie byty - ich priemerná výmera totiž klesla medzikvartálne o 2,3 % na 64,92 m2.



Nájomné v Bratislave začiatkom roka stagnovalo, čo môže súvisieť s výrazne silnejším záujmom o kúpu bytu, či už v novostavbe alebo na sekundárnom trhu. Priemerná jednotková cena nájomného aj s energiami tak zostala na úrovni 17 eur/m2. Medziročne to však stále predstavovalo rast o 7,5 %. Za posledné tri roky vzrástlo priemerné nájomné už o 34 %.



Ceny bytov aj nájomného v Bratislave by mohli podľa Bruchánika rásť aj na ďalej, a to tempom približne 5 % ročne.