Bencont: Ceny starších bytov v Bratislave prudko vzrástli

Bratislava 31. októbra (TASR) - Ceny starších bytov v Bratislave prudko vzrástli a v treťom kvartáli dosiahli priemernú cenovú úroveň 3748 eur za štvorcový meter (m2). Ide o medziročný nárast takmer o desať percent a ceny starších bytov sa tak blížia k maximám z roku 2022. Naďalej stúpajú aj nájmy, ktoré oproti minulému roku vzrástli o osem percent. Priemerné nájomné vrátane energií sa tak dostalo na úroveň 16,67 eura/m2. Je to jasný signál, že na realitnom trhu došlo k obnoveniu dopytu a po dvoch rokoch poklesu opäť prevládol rastový trend, uviedli analytici Bencont Investments.



"Prudký rast cien a zmenu štruktúry bytov, keď sú v ponuke najmä väčšie byty, môžeme sčasti pripísať dočasným faktorom. V Bratislave totiž v tomto čase prebieha rekonštrukcia viacerých internátov. Mnoho študentov tak bolo pred začiatkom školského roka nútených hľadať si alternatívne ubytovanie. Je možné, že tento dopyt z trhu rýchlo vyčerpal ponuku menších a lacnejších bytov. Širšia ponuka väčších a drahších bytov následne posunula cenový priemer smerom nahor," priblížil hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.



Ceny bytov v Bratislave na štvorcový meter mali rásť vo všetkých piatich okresoch hlavného mesta. V Starom meste stúpli ceny starších bytov o 5,8 %, najvyšší rast na úrovni 6,5 % mal zaznamenať okres Bratislava III. Dostupnosť bývania mala podľa odborníkov v poslednom čase potenciál na zlepšenie v súvislosti s vývoj miezd. Limitujúcim faktorom však naďalej podľa nich ostávajú vysoké úrokové sadzby.



"Postupne očakávame pokles úrokových sadzieb na hypotéky, ktorý však bude na Slovensku limitovaný výnosmi na štátnych dlhopisoch, ktoré odzrkadľujú hospodárenie štátu. Úrokové sadzby sú aktuálne stále najdôležitejším faktorom s potenciálom zlepšiť dostupnosť bývania. Prispieť by však mohlo aj uvoľnenie obmedzení úverovania zo strany Národnej banky Slovenska, podobne ako to spravila Česká národná banka, ktorá v tomto roku zrušila strop na celkové zadlženie v pomere k čistému ročnému príjmu žiadateľa. Na Slovensku k podobnému uvoľneniu regulácie zatiaľ nedošlo," uzavrel Bruchánik.