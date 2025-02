Vyše 150 slovenských odborárov sa pridalo k protestu v Bruseli

Brusel 5. februára (TASR) - Viac ako 150 slovenských odborárov zo všetkých regiónov Slovenska sa v stredu doobeda pridalo k celoeurópskemu protestu, ktorý v Bruseli v blízkosti inštitúcií EÚ zorganizovala Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) a združenie IndustriAll Europe. Pre spravodajcu TASR to v Bruseli potvrdila predsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.



Podľa Benedekovej demonštrácia priemyselných robotníkov sa konala pod heslom "Investujme do dobrých pracovných miest" a súvisela s tým, že Európska komisia (EK), ktorá nedávno preložila kompas pre konkurencieschopnosť, koncom februára predstaví dohodu o čistom priemysle.







"Máme za cieľ obnoviť konkurencieschopnosť, pretože cítime, že hlavné priemyselné odvetvia v Európe strácajú dych a konkurencieschopnosť v porovnaní do Spojenými štátmi, Čínou a Áziou. My ako odbory, zastupujúce práva o záujmy zamestnancov, chceme, aby v tej dohode o čistom priemysle nebol kladený dôraz len na obnovenie konkurencieschopnosti, ale aby sa nezabudlo na postavenie, práva a pracovné podmienky zamestnancov," vysvetlila Benedeková.



Podľa jej slov IndustriAll Europe, ktorý zastrešuje aj OZ KOVO, sformuloval päť hlavných požiadaviek. Tieto požiadavky delegácia európskych odborárov, ktorej súčasťou bola aj Benedeková, ako jediná zástupkyňa krajín východnej Európy, v stredu predložila výkonnému podpredsedovi EK zodpovednému za prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphanovi Sejournému a podpredsedníčke EK pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Roxane Minzatuovej.



"Obaja komisári povedali, že pre nich ten sociálny aspekt priemyselnej politiky EÚ zostáva dôležitou prioritou a že si nemôžu dovoliť zabúdať na zamestnancov, nechcú, aby občania EÚ mali pocit, že sa na nich zabúda pri formovaní politiky EÚ, pretože to potom vedie k šíreniu radikalizmu a extrémizmu," uviedla šéfka OZ KOVO.



Podľa jej slov eurokomisia sa s odborármi dohodli na pokračovaní diskusií, pričom sociálny dialóg na najvyššej úrovni sa začne už na budúci týždeň. V praxi to znamená, že každé opatrenie a legislatívny návrh bude prekonzultovaný s IndustriAll Europe alebo ETUC.



Predsedníčka OZ KOVO zdôraznila, že Slovensko bude súčasťou toho všetkého, čo je dobre, lebo tie sociálno-ekonomické podmienky sú rozdielne medzi krajinami EÚ.



"Ja som v tej delegácii predostrela perspektívu nielen Slovenska, ale všetkých krajín strednej a východnej Európy. Nielen z toho hľadiska, že u nás sú dominantné energeticky náročné odvetvia, ako hutníctvo, strojárenstvo, automobilový priemysel, v Poľsku aj uhoľný priemysel, ale aj to, že nemáme tak silný nástroj, ako je sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie a že oproti západným krajinám nemáme tak vysoké pokrytie kolektívnymi zmluvami" opísala situáciu Benedeková.



Európski odborári vrátane tých slovenských v rámci stredajšieho protestu v Bruselu vyjadrili nádej, že sa podarí prijať skutočný európsky priemyselný plán, ktorý podporí a rozhýbe priemysel a ochráni práva jeho zamestnancov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)