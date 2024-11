Benzín a nafta z ruskej ropy v Česku končí

Praha 30. novembra (TASR) - Po desaťročia bežná prax sa v Česku blíži k svojmu koncu. Na budúci týždeň skončí v Českej republike výnimka, ktorá zatiaľ umožňuje dovážať z ruskej ropy vyrobený benzín a naftu. Vláda o predĺženie tejto praxe žiadať nebude. Okrem toho sa Česko do polovice budúceho roka stane nezávislým od dodávok ropovodom Družba, ktorým od 60. rokov minulého storočia prúdi ropa z Ruska cez Slovensko. Informoval o tom server novinky.cz.



Prvá zmena, ku ktorej dôjde už vo štvrtok 5. decembra, ceny pohonných látok podľa odborníkov neovplyvní. "Vplyv na ceny by nemal byť žiadny," povedal Novinkám predseda predstavenstva Únie nezávislých petrolejárov ČR Ivo Indráček.



Potvrdil to aj Pavel Kaidl, hovorca firmy Unipetrol, ktorá prevádzkuje rafinérie v Kralupoch nad Vltavou a Litvínove. Firma pokrývajúca zhruba 60 % veľkoobchodného trhu s palivami, vyváža asi pätinu produkcie pohonných látok do zahraničia. Je však ochotná to zmeniť.



"V prípade potreby sme pripravení presmerovať našu exportnú distribúciu v prospech českého trhu," povedal Kaidl. Vplyv na ceny neočakáva ani hovorca Českej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu Václav Loula.



Vo výrobe benzínu je Česko sebestačné. Naftu dováža najmä z Nemecka, avšak aj z bratislavského Slovnaftu. A práve odtiaľ už naftu z ruskej ropy nebude možné brať. Slovnaft však podľa Indráčka spracováva aj inú než ruskú ropu a tak firma bude môcť dovážať pohonné látky do Česka aj naďalej. Dokonca aj keby hrozil výpadok zo Slovnaftu, dokáže podľa Loulu štátna spoločnosť Čepro zvýšiť dovozy, ktoré by tieto dodávky čiastočne nahradili, a to po železnici. Kaidl pripomenul, že ďalšie pohonné látky prúdia do Česka z Poľska a Rakúska.



Únia nezávislých petrolejárov mala ešte vlani obavy, že v prípade mimoriadnej udalosti bude mať Česko nedostatok paliva. "Teraz je situácia iná. Predpokladáme, že od budúceho roka naplno nabehne rozšírenie ropovodu TAL. Takže, keby prestala tiecť ropa cez Družbu, štát by pravdepodobne povolil čerpanie hmotných rezerv a toto obdobie by sme dokázali preklenúť," podotkol Indráček.



K navýšeniu kapacity ropovodu TAL z talianskeho Terstu do nemeckého Ingolstadtu, odkiaľ ropa prúdi ďalším ropovodom IKL do Kralúp nad Vltavou, dôjde v 1. polroku budúceho roka. Pre Česko tam štátna spoločnosť Mero zabezpečila kapacitu 8 miliónov ton ropy ročne, čo pokryje celkovú spotrebu krajiny.



Na dodávkach ruskej ropy ropovodom Družba, ktorým tento rok putovalo okolo 58 % spotreby, tak bude Česko nezávislé. Štát do rozšírenia kapacity TAL prostredníctvom Mero investuje 1,6 miliardy Kč (63,35 milióna eur). "Práce sa už dokončujú a predpokladáme, že medzi prvým a druhým štvrťrokom budúceho roka by sme mohli začať čerpať výhradne neruskú ropu," vyhlásil Loula.



Cena za ropu z južného smeru však môže byť podľa Loulu o niečo vyššia, než tá z Družby, a to v dôsledku zvýšených nákladov. "Pri dovoze ropy tankermi sa dodávka musí poistiť a okrem toho sú s tým spojené aj ďalšie poplatky," upozornil Loula.



Rafinéria v Litvínove, ktorá doteraz vyrábala pohonné látky z ruskej ropy, je podľa Kaidla už pripravená na spracovanie iných druhov z ostatných krajín. Ako povedal, v českých rafinériách vyrábajú pohonné látky z ropy, ktorá pochádza z rôznych regiónov Európy, Ázie, Afriky a Ameriky.



(1 EUR = 25,256 CZK)