< sekcia Ekonomika
Benzín a vykurovací olej v termínovaných kontraktoch prudko zlacneli
Cena vykurovacieho oleja v termínovaných kontraktoch v stredu tiež klesla na štvortýždňové minimum.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 8. apríla (TASR) - Ceny benzínu v termínovaných kontraktoch na newyorskej komoditnej burze NYMEX v stredu klesli o viac ako 10 % pod 3 USD (2,60 eura) za galón (3,785 litra) a dostali sa na takmer štvortýždňové minimum. Reagovali tak na súhlas Iránu s dočasným znovuotvorením Hormuzského prielivu v rámci dvojtýždňového prímeria s USA a Izraelom. Počas predošlého dňa sa benzín na burze obchodoval na úrovni zhruba 3,30 USD za galón, čiže jeho cena bola najvyššia od júla 2022. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Cena vykurovacieho oleja v termínovaných kontraktoch v stredu tiež klesla na štvortýždňové minimum. Znížila sa o viac ako 17 %, a to pod 3,70 USD za galón.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uviedol, že Hormuzský prieliv bude riadený v koordinácii s ozbrojenými silami krajiny, pričom sa zohľadnia technické obmedzenia. Americký prezident Donald Trump predtým zdôraznil, že prímerie závisí od znovuotvorenia tejto vodnej cesty, čo je krok nevyhnutný na dokončenie dohody. Iné správy naznačili, že Izrael počas prebiehajúcich rokovaní tiež pozastaví útoky, pričom prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom je naplánované na piatok v Islamabade.
(1 EUR = 1,1557 USD)
Cena vykurovacieho oleja v termínovaných kontraktoch v stredu tiež klesla na štvortýždňové minimum. Znížila sa o viac ako 17 %, a to pod 3,70 USD za galón.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uviedol, že Hormuzský prieliv bude riadený v koordinácii s ozbrojenými silami krajiny, pričom sa zohľadnia technické obmedzenia. Americký prezident Donald Trump predtým zdôraznil, že prímerie závisí od znovuotvorenia tejto vodnej cesty, čo je krok nevyhnutný na dokončenie dohody. Iné správy naznačili, že Izrael počas prebiehajúcich rokovaní tiež pozastaví útoky, pričom prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom je naplánované na piatok v Islamabade.
(1 EUR = 1,1557 USD)