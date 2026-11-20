< sekcia Ekonomika
Benzín aj nafta v 46. týždni zlacneli o približne sedem centov
Cena 95-oktánového benzínu klesla o 6,7 centa na 1,624 eura za liter, 98-oktánový benzín zlacnel o 6,4 centa na 1,817 eura za liter a cena nafty sa v priemere znížila o 7,2 centa na 1,893 eura.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Ceny pohonných látok v polovici novembra medzitýždňovo poklesli približne o sedem centov za liter. Benzín je tak na Slovensku najlacnejší od konca marca a nafta od konca augusta. Spotrebiteľské ceny pohonných látok ale stále zostali nad úrovňou z predchádzajúceho roka, benzín o 6 %, prémiové benzíny o 5,3 %, nafta o 25 % a prémiová nafta o 22 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Cena 95-oktánového benzínu klesla o 6,7 centa na 1,624 eura za liter, 98-oktánový benzín zlacnel o 6,4 centa na 1,817 eura za liter a cena nafty sa v priemere znížila o 7,2 centa na 1,893 eura.
Cena benzínu 95 na Slovensku bola počas 46. týždňa o 11,2 % (20,5 centa) nižšia ako bol priemer EÚ, cena obyčajnej nafty bola nižšia o 7,6 % (15,7 centa). V porovnaní so štátmi Vyšehradskej štvorky malo Slovensko druhú najvyššiu cenu benzínu po Maďarsku (1,630 eura) a podobne to bolo aj pri nafte, ktorá je lacnejšia v Česku aj Poľsku.
Ceny plynov v polovici mesiaca zaznamenali odlišné cenové posuny. Skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za zvýšených 0,985 eura za liter (+2,8 centa). Stlačený zemný plyn (CNG) stál 2,104 eura za kilogram (+0,1 centa). Skvapalnený zemný plyn (LNG) zlacnel o 0,1 centa na 2,207 eura za kilogram. Plyn bioLNG sa medzitýždňovo predával o 19,1 centa drahšie za 2,307 eura za kilogram.
Cena ekologického paliva HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) medzitýždňovo vrástla o 11,1 centa na 2,980 eura za liter. Cena vodíka zostala nezmenených 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bola cena LNG vyššia o 38,7 %, bioLNG o 29,4 %, LPG o 45,5 % a CNG o 23,8 %.
Cena 95-oktánového benzínu klesla o 6,7 centa na 1,624 eura za liter, 98-oktánový benzín zlacnel o 6,4 centa na 1,817 eura za liter a cena nafty sa v priemere znížila o 7,2 centa na 1,893 eura.
Cena benzínu 95 na Slovensku bola počas 46. týždňa o 11,2 % (20,5 centa) nižšia ako bol priemer EÚ, cena obyčajnej nafty bola nižšia o 7,6 % (15,7 centa). V porovnaní so štátmi Vyšehradskej štvorky malo Slovensko druhú najvyššiu cenu benzínu po Maďarsku (1,630 eura) a podobne to bolo aj pri nafte, ktorá je lacnejšia v Česku aj Poľsku.
Ceny plynov v polovici mesiaca zaznamenali odlišné cenové posuny. Skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za zvýšených 0,985 eura za liter (+2,8 centa). Stlačený zemný plyn (CNG) stál 2,104 eura za kilogram (+0,1 centa). Skvapalnený zemný plyn (LNG) zlacnel o 0,1 centa na 2,207 eura za kilogram. Plyn bioLNG sa medzitýždňovo predával o 19,1 centa drahšie za 2,307 eura za kilogram.
Cena ekologického paliva HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) medzitýždňovo vrástla o 11,1 centa na 2,980 eura za liter. Cena vodíka zostala nezmenených 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bola cena LNG vyššia o 38,7 %, bioLNG o 29,4 %, LPG o 45,5 % a CNG o 23,8 %.