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Benzín v 44. týždni zlacnel, nafta ďalej zdražovala
Motoristi platili v priemere za 95-oktánový benzín 1,785 eura za liter (-3,5 centa, medzitýždňovo) a za prémiové benzíny 1,984 eura za liter (-3,7 centa).
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Ceny benzínov počas posledného októbrového týždňa opäť klesli, keď sa 95-oktánový benzín dostal pod úroveň 1,80 eura za liter. Cena nafty sa mierne zvýšila, spotrebitelia si v priemere oproti predchádzajúcemu týždňu priplatili necelý jeden cent za liter. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Motoristi platili v priemere za 95-oktánový benzín 1,785 eura za liter (-3,5 centa, medzitýždňovo) a za prémiové benzíny 1,984 eura za liter (-3,7 centa). Cena základnej nafty vzrástla o 0,9 centa na 1,979 eura za liter a prémiová nafta zdražela o 0,7 centa na 2,183 eura.
Spotrebiteľské ceny pohonných látok zostali naďalej nad úrovňou z minulého roka, benzín o 17,5 %, prémiové benzíny o 14,9 %, nafta o 34,9 % a prémiová nafta o 30,8 %. Cena 95-oktánového benzínu bola na Slovensku počas 44. týždňa o 7,5 % (14,4 centa) nižšia, ako bol priemer EÚ, cena obyčajnej nafty bola nižšia o 8,1 % (17,5 centa). V porovnaní s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) boli benzíny na Slovensku najdrahšie a nafta bola drahšia iba v Česku, kde stála v prepočte 1,981 eura.
Zmeny cien plynov boli v závere mesiaca rôzne. Najvýraznejšie sa zmenila cena skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý sa predával za zvýšených 2,175 eura za kilogram (+3,6 centa). Skvapalnený ropný plyn (LPG) bol za 0,887 eura za liter (+1,6 centa). Cena plynu bioLNG sa medzitýždňovo nezmenila, predával sa za stabilných 2,116 eura za kilogram. Rovnako cena stlačeného zemného plynu (CNG) zostala bez zmeny, stál 2,067 eura za kilogram.
Cena ekologického paliva HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) sa medzitýždňovo zvýšila, stál 2,839 eura za liter (+3,3 centa). Cena vodíka zostala nezmenených 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultrarýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bola cena plynu LNG vyššia o 38 %, bioLNG o 18,7 %, LPG o 31 % a CNG o 21,6 %.
Motoristi platili v priemere za 95-oktánový benzín 1,785 eura za liter (-3,5 centa, medzitýždňovo) a za prémiové benzíny 1,984 eura za liter (-3,7 centa). Cena základnej nafty vzrástla o 0,9 centa na 1,979 eura za liter a prémiová nafta zdražela o 0,7 centa na 2,183 eura.
Spotrebiteľské ceny pohonných látok zostali naďalej nad úrovňou z minulého roka, benzín o 17,5 %, prémiové benzíny o 14,9 %, nafta o 34,9 % a prémiová nafta o 30,8 %. Cena 95-oktánového benzínu bola na Slovensku počas 44. týždňa o 7,5 % (14,4 centa) nižšia, ako bol priemer EÚ, cena obyčajnej nafty bola nižšia o 8,1 % (17,5 centa). V porovnaní s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) boli benzíny na Slovensku najdrahšie a nafta bola drahšia iba v Česku, kde stála v prepočte 1,981 eura.
Zmeny cien plynov boli v závere mesiaca rôzne. Najvýraznejšie sa zmenila cena skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý sa predával za zvýšených 2,175 eura za kilogram (+3,6 centa). Skvapalnený ropný plyn (LPG) bol za 0,887 eura za liter (+1,6 centa). Cena plynu bioLNG sa medzitýždňovo nezmenila, predával sa za stabilných 2,116 eura za kilogram. Rovnako cena stlačeného zemného plynu (CNG) zostala bez zmeny, stál 2,067 eura za kilogram.
Cena ekologického paliva HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) sa medzitýždňovo zvýšila, stál 2,839 eura za liter (+3,3 centa). Cena vodíka zostala nezmenených 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultrarýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bola cena plynu LNG vyššia o 38 %, bioLNG o 18,7 %, LPG o 31 % a CNG o 21,6 %.