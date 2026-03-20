Benzín v USA tento mesiac zdražel o viac ako 30 %
Autor TASR
New York 20. marca (TASR) - Ceny benzínu na čerpacích staniciach v USA tento mesiac stúpli o viac ako 30 %. Smerujú k úrovni 4 USD (3,48 eura) za galón (3,785 litra) napriek snahe prezidenta Donalda Trumpa zabrzdiť zdražovanie a zmierniť prerušenie dodávok spôsobené vojnou na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Maloobchodné ceny benzínu na americkom trhu od začiatku útokov USA a Izraela na Irán sa v priemere zvýšili o približne 90 centov za galón. Priemerná cena na čerpacích staniciach vo štvrtok (19. 3.) podľa údajov americkej motoristickej asociácie AAA bola 3,88 USD za galón.
Analytici očakávajú, že ceny na čerpacích staniciach pôjdu vyššie, keďže ceny ropy naďalej prudko rastú. „Vyzerá to tak, že benzín na budúci týždeň dosiahne hranicu 4 USD za galón a mohol by stúpnuť k úrovni 4,10 dolára za galón a vyššie,“ uviedol na sieti X analytik firmy GasBuddy Patrick De Haan. Naposledy bola cena galónu benzínu v USA vo výške 4 USD v auguste 2022.
Rastúce ceny benzínu sa stali pre Trumpa a jeho Republikánsku stranu problémom, keďže onedlho sa začne kampaň pred novembrovými doplňovacími voľbami do amerického Kongresu. Trump sľuboval zníženie cien energií a zvýšenie produkcie ropy a plynu v USA. Jeho druhé funkčné obdobie však doteraz charakterizujú volatilné trhy, meniaca sa colná politika a geopolitické turbulencie.
(1 EUR = 1,1489 USD)
