Benzina plánuje zdvojnásobiť počet čerpacích staníc na Slovensku

Bratislava 7. mája (TASR) - Spoločnosť Benzina počíta aj v tomto roku s významnými investíciami do expanzie a rozvoja svojej siete na Slovensku. Líder českého trhu zakončil minulý rok s desiatimi čerpacími stanicami vo svojej slovenskej sieti a v tomto roku chce ich počet zdvojnásobiť. Prvou novou tohtoročnou stanicou je čerpacia stanica Benzina v Ružomberku. Informoval o tom vo štvrtok vedúci externej komunikácie spoločnosti Pavel Kaindl.



"Zatiaľ čo v Česku naše investície presahujúce miliardu korún mieria predovšetkým do modernizácie siete a zavádzania konceptu občerstvenia Stop Cafe, ktorý už máme v dvoch tretinách všetkých čerpacích staníc, na Slovensku investujeme najmä do rýchleho rozvoja siete. Počet čerpacích staníc chceme v tomto roku takmer zdvojnásobiť," uviedol Tomasz Wiatrak, predseda predstavenstva skupiny Unipetrol, do ktorej patrí aj Benzina.



Spoločnosť Benzina vstúpila na slovenský trh v minulom roku, keď v apríli otvorila svoju prvú čerpaciu stanicu v Malackách. Na konci roka už mala vo svojej sieti desať čerpacích staníc, z toho dve expresné. Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 900 čerpacích staníc. Najväčší počet prevádzkuje rafinéria Slovnaft nasledovaná rakúskou sieťou OMW a na tretej priečke je Shell .



Značka Benzina vznikla už v roku 1958 vo vtedajšom Československu. Po roku 1989 prešla v rámci privatizácie do súkromných rúk a na slovenskom trhu dočasne stratila právo na používanie svojej značky. Benzina sa na Slovensko vrátila v roku 2019 ako líder českého trhu, na ktorom prevádzkuje sieť 416 čerpacích staníc a podľa objemu predaných pohonných hmôt ovláda štvrtinu trhu. Benzina je súčasťou skupiny Unipetrol patriacej pod poľskú skupinu PKN Orlen.