Benzíny v závere marca zdraželi, cena nafty sa takmer nezmenila

Bratislava 4. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny benzínov počas 13. týždňa vzrástli, a to najmä pri prémiových benzínoch s vyšším oktánovým číslom, cena nafty sa mierne znížila o desatinu centa. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom mierne poklesla aj cena skvapalneného ropného plynu (LPG) a tiež stlačeného zemného plynu (CNG). Cena skvapalneného zemného plynu (LNG) sa, naopak, zvýšila. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najčastejšie používaný 95-oktánový benzín zdražel o 1,4 centa na 1,520 eura za liter (l), ešte výraznejšie, o dva centy na liter sa zvýšila cena 98-oktánového benzínu, a to na 1,736 eura/l. Motorová nafta po symbolickom zlacnení o 0,1 centa stála v priemere 1,479 eura/l.



Plyny zaznamenali rôzne cenové skoky. LNG medzitýždňovo zdražel o 3,7 centa na 1,812 eura za kilogram. Ceny ostatných plynov nepatrne poklesli, CNG o 1,2 centa na 1,651 eura za kilogram a LPG o 0,4 centa na 0,769 eura za liter.



Ekologický plyn bioLNG sa počas 13. týždňa predával za 2,111 eura za kilogram, takmer o 35 centov menej ako pred týždňom. Cena vodíka bola na úrovni 21,60 eura za kilogram a cena elektrickej energie slúžiacej na nabíjanie elektromobilov mala hodnotu 0,41 eura za 1 kilowatthodinu (pri nabíjaní striedavým prúdom).



Spotrebiteľské ceny sledovaných palív v 13. týždni ostali medziročne lacnejšie. Cena bola nižšia pri 95-oktánovom benzíne o 8,2 %, pri 98-oktánovom benzíne o 7,3 % a pri motorovej nafte o 5,8 %. Priemerné ceny plynov boli medziročne vyššie, a to LNG o 24,4 %, LPG o 9,4 % a CNG o 3,1 %. Cena ekologického plynu bioLNG bola oproti minulému roku nižšia o 14,5 %.