Beretta zvyšuje podiel v americkom výrobcovi zbraní Sturm Ruger

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Rím 5. mája (TASR) - Taliansky výrobca zbraní Beretta rozširuje svoju prítomnosť v USA a zvyšuje svoj podiel v spoločnosti Sturm Ruger & Co. z necelých 9 % na 25 %. Uzavretie dohody potvrdili v utorok obe spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Na základe novej dohody môže Beretta zvýšiť svoju investíciu do spoločnosti Sturm Ruger až na 25 % akcií v obehu, a to aj prostredníctvom potenciálnej čiastočnej verejnej ponuky za minimálnu cenu 44,80 USD (38,29 eura) za akciu v hotovosti. Táto cena predstavuje približne 20-percentnú prirážku oproti priemeru ceny akcií spoločnosti Sturm Ruger za 60 dní pred podaním ponuky, ktorú Beretta oznámila 26. marca. Ponuka ešte podlieha schváleniu zo strany regulačných úradov.

V prípade dokončenia transakcie bude môcť Beretta vyslať dvoch zástupcov do správnej rady spoločnosti Sturm Ruger. Štvrtý najväčší výrobca zbraní v USA by aj naďalej pôsobil ako samostatná verejne obchodovaná spoločnosť, ktorá si zachová svoju značku.

Dohoda posilňuje zastúpenie na kľúčovom trhu a zabezpečuje dlhodobý rast, uviedol šéf talianskej spoločnosti Pietro Gussalli Beretta. V USA skupina už dosahuje približne 39 % svojho obratu prostredníctvom deviatich dcérskych spoločností. Beretta so sídlom v Luxembursku dosiahla v roku 2025 obrat 1,68 miliardy eur, z toho 330 miliónov eur v Taliansku.

Počiatky koncernu Beretta siahajú až do 16. storočia. Spoločnosť bola prvýkrát spomenutá v písomných dokumentoch v roku 1526. Beretta je tak najstaršou zbrojárskou spoločnosťou na svete.

(1 EUR = 1,17 USD)
