Berkes: Znížením dane zostane cestový ruch konkurencieschopný

Bratislava 27. septembra (TASR) - Zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastrosektor a ubytovacie zariadenia umožní, že sektor cestovného ruchu zostane naďalej konkurencieschopný. Uviedol to na štvrtkovom (26. 9.) brífingu v súvislosti so znížením DPH pre gastrosektor a ubytovacie služby viceprezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Roman Berkes. Vládny návrh pôvodne počítal so sadzbou 23 %.



"Tu nejde o to, že by sme nejakým spôsobom vyšli zo zóny komfortu pri takejto vysokej dani, ale že by sme sa dostali do konkurenčnej nevýhody oproti okolitým krajinám a bolo by veľmi komplikované v tomto smere svoje produkty umiestniť v zahraničí, ale aj v rámci Slovenska. Sme radi, že došlo k prehodnoteniu tohto rozhodnutia, a dá sa povedať, že sektor cestovného ruchu naďalej zostáva konkurencieschopný," uviedol Berkes.



Pôvodný návrh jedného z konsolidačných opatrení vládnej koalície hovoril o zvýšení DPH na ubytovanie zo súčasných 10 na 23 %. Takéto zvýšenie dane mohlo byť podľa podnikateľov v cestovnom ruchu pre mnohých likvidačné a znížilo by konkurencieschopnosť Slovenska.



"Ak by sme nevyrokovali nižšiu DPH, tak by Slovensko prišlo o pracovné miesta, množstvo ubytovacích zariadení a veľa reštaurácií či gastroprevádzok by skrachovalo. Strana SNS stále vyvíja tlak vo vláde, aby obyvatelia Slovenska mali nižšie dane. Peniaze, ktoré pomôžeme ušetriť hotelierom a celkovo cestovnému ruchu, ale aj stravovacím zariadeniam, sa vrátia do ekonomiky. Kvalita ubytovania, stravovania a cestovného ruchu sa musí zlepšiť, aby turisti prichádzali a obyvatelia Slovenska neodchádzali," vyhlásil predseda SNS Andrej Danko s tým, že Slovensko má spolu s Maďarskom aktuálne najnižšiu daň v tomto sektore.



Zníženie DPH pre celý sektor cestovného ruchu na 5 % oznámil minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) za účasti predsedu SNS a podpredsedu parlamentu Danka vo štvrtok na brífingu po rokovaní s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska a so ZCR SR. Podľa analýz asociácií cestovného ruchu by zníženie DPH malo priniesť viaceré ekonomické benefity. Počítajú s nárastom návštevníkov o 350.000, tržby cestovného ruchu by mali stúpnuť o 44 miliónov eur a zvýšiť by sa mal aj počet pracovných miest.