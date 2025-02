Berkshire Hathaway miliardára Buffetta zaznamenal ďalší rekordný zisk

Omaha 23. februára (TASR) - Priemyselný a investičný konglomerát amerického miliardára Warrena Buffetta Berkshire Hathaway zaznamenal ďalší úspešný rok. Rekordné čísla vykázal ako za posledný štvrťrok minulého roka, tak aj za celý rok 2024, čo predstavuje tretí rekordný rok v rade. Navyše rekord vykázal konglomerát aj čo sa týka hotovosti, ktorej objem prekonal 334 miliárd USD. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Prevádzkový zisk spoločnosti Berkshire Hathaway dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 14,53 miliardy USD (13,88 miliardy eur), zatiaľ čo pred rokom to bolo 8,48 miliardy USD. Výsledky výrazne podporili zisky Buffettovho poisťovacieho biznisu.



Čistý zisk klesol, a to na 19,69 miliardy USD. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka predstavoval 37,57 miliardy USD. Za celý rok 2024 zaznamenala spoločnosť čistý zisk na úrovni takmer 89 miliárd USD, zatiaľ čo v roku 2023 predstavoval 96,22 miliardy USD. Tento zisk však Buffett nepovažuje za rozhodujúci ukazovateľ, pretože zahrnuje aj nerealizované zisky/straty z hodnoty investícií, čo vedie k prudkým výkyvom vo výsledkoch.



Avšak kľúčový prevádzkový zisk dosiahol za celý minulý rok 47,44 miliardy USD. Oproti roku 2023 sa tak zvýšil o 27 %.



Rekordný bol aj objem hotovosti. Tá ku koncu roka 2024 dosiahla 334,2 miliardy USD, čo je zhruba dvojnásobok v porovnaní s rokom 2023.



Buffett v reakcii na výsledky uviedol, že boli lepšie, než očakával, napriek tomu, že 53 % zo 189 podnikov pod kontrolou Berkshire Hathaway zaznamenalo pokles zisku. Čiastočne podľa neho výsledky podporili vyššie výnosy z amerických štátnych pokladničných poukážok a čiastočne aj lepšie výsledky spoločnosti Geico, ktorá poskytuje poistenie na autá.



Čo sa týka spätného odkupovania akcií Berkshire Hathaway minula vlani v tomto smere iba 2,9 miliardy USD, pričom od mája až do 10. februára tohto roka neuskutočnila žiadne spätné odkúpenie akcií. Na porovnanie, v roku 2023 spoločnosť spätne odkúpila akcie v celkovej hodnote 9,2 miliardy USD a iba za 4. kvartál 2023 to boli akcie za 2,2 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0465 USD)