Berkshire Hathaway skĺzol v 3. kvartáli do straty

Omaha 7. novembra (TASR) - Konglomerát Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta sa v 3. štvrťroku prepadol do straty takmer 2,7 miliardy USD. Dôvodom je pokles hodnoty akciových investícií v dôsledku otrasov na trhu. Informovali o tom servery CNBC a RTTNews.



Spoločnosť Berkshire Hathaway v priebehu víkendu oznámila, že za 3. štvrťrok zaznamenala čistú stratu 2,69 miliardy USD (2,72 miliardy eur), čo na akciu triedy A predstavuje 1,832 USD. V rovnakom období minulého roka vykázala zisk 10,34 miliardy USD (6,882 USD/akcia triedy A).



Na druhej strane však prevádzkový zisk, ktorý Warren Buffett považuje za presnejší ukazovateľ situácie spoločnosti, zaznamenal rast o takmer pätinu, napriek rastúcim obavám z recesie. Dosiahol 7,761 miliardy USD, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 19,9 %. Tento ukazovateľ zahrnuje príjmy firiem vo viacerých priemyselných sektoroch, v ktorých má Berkshire Hathaway podiely. Konglomerát investoval do mnohých podnikov v oblasti maloobchodu, stavebníctva, železničnej siete, informačných technológií či poisťovníctva.



Celkové tržby Berkshire Hathaway za 3. štvrťrok predstavovali 76,93 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o takmer 9 %. Napriek tomu spoločnosť zaostala za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb až na takmer 77,7 miliardy USD.



(1 EUR = 0,9872 USD)