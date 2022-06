Berkshire Hathaway zvýšil podiel v ropnej firme Occidental nad 16 %

Omaha 23. júna (TASR) - Konglomerát Berkshire Hathaway miliardára Warrena Buffetta kúpil ďalších 9,6 milióna akcií ropného koncernu Occidental Petroleum, čím svoj podiel v spoločnosti zvýšil na 16,3 %. Occidental je tak ďalšou ropnou firmou, v ktorej Berkshire v tomto roku svoj podiel navýšil. Informovala o tom agentúra Reuters.



Buffettov konglomerát zrealizoval kúpu počas minulého týždňa, pričom za dodatočné akcie zaplatil 529 miliónov USD (502,80 milióna eur). Je to ďalšie zvýšenie podielu v tomto roku po tom, ako v máji Berkshire Hathaway kúpila akcie Occidental Petroleum za 336 miliónov USD a začiatkom tohto roka za 7 miliárd USD.



Po poslednej akvizícii tak Berkshire Hathaway vlastní akcie Occidental za 8,52 miliardy USD. Konglomerát je najväčším akcionárom v ropnom koncerne a v prípade, že využije opciu na kúpu ďalších takmer 84 miliónov akcií, zvýši svoj podiel vo firme nad 25 %.



Berkshire Hathaway je tento rok celkovo v nákupnom ošiali. Za 1. štvrťrok spoločnosť minula na nákupy akcií 51,1 miliardy USD, pričom výrazne investovala do ďalšej ropnej firmy Chevron. Podľa analytikov Berkshire bude výrazne ťažiť z investícií do obidvoch ropných firiem, ktorých príjmy rastú v reakcii na vysoké ceny ropy.



(1 EUR = 1,0521 USD)