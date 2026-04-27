Berlín a Londýn prehĺbia spoluprácu v oblasti kritických nerastov
Hoci Nemecko aj Spojené kráľovstvo produkujú vzácne zeminy, nemôžu sa vyrovnať Číne, čo znamená, že musia spolupracovať na zabezpečení dodávok a budovaní rezerv, dodal minister.
Berlín 27. apríla (TASR) - Nemecko a Spojené kráľovstvo prehĺbia spoluprácu v oblasti kritických nerastov. Britský minister obchodu Peter Kyle a nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová plánujú v pondelok na ekonomickom fóre v Berlíne podpísať strategickú dohodu o vzácnych zeminách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Kritické nerasty tvoria základy veľkej časti ekonomickej bezpečnosti, ktorú potrebujeme,“ uviedol Kyle pre DPA pred návštevou. Hoci Nemecko aj Spojené kráľovstvo produkujú vzácne zeminy, nemôžu sa vyrovnať Číne, čo znamená, že musia spolupracovať na zabezpečení dodávok a budovaní rezerv, dodal minister. „Dohoda sa zameriava na ‚spoluprácu v celom sektore kritických surovín‘,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení oboch ministrov.
Nemecko-britský summit nadväzuje na Kensingtonskú dohodu, ktorú Berlín a Londýn podpísali v júli 2025 a ktorá vytvorila rámec pre postupné prehlbovanie spolupráce v oblasti obrany, bezpečnosti, hospodárstva, zdravotníctva a kultúry.
