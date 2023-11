Berlín chce krízu riešiť dodatkovým rozpočtom

Berlín 23. novembra (TASR) - Nemecký minister financií Christian Lindner navrhne dodatkový rozpočet pre tento rok, ktorý bude zahrnovať výnimku z dlhovej brzdy. Cieľom je vyriešiť súčasnú rozpočtovú krízu. Tá nastala po tom, ako ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že vládna koalícia porušila dlhové pravidlá zakotvené v ústave, keď nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie presunula do klimatického fondu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Verdikt súdu zvýšil obavy z ďalšieho vývoja ekonomiky a zvýšil napätie vo vládnej koalícii tvorenej sociálnymi demokratmi (SPD), slobodnými demokratmi (FDP) a Zelenými. "Po rokovaniach s kancelárom a vicekancelárom predložím na budúci týždeň dodatkový rozpočet na tento rok," povedal vo štvrtok Lindner novinárom s tým, že tento krok umožní zaistiť cenové stropy pri elektrickej energii a plyne, pričom to bude v súlade s ústavou.



Hovorca ministerstva financií dodal, že vláda navrhne na tento rok výnimku z dlhovej brzdy, ktorá limituje štrukturálny rozpočtový deficit na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vláda dúfa, že parlament ju schváli s tým, že ide o "mimoriadnu situáciu".



Nemecko prvýkrát pozastavilo platnosť dlhovej brzdy zavedenej po svetovej finančnej kríze v roku 2020 s cieľom pomôcť firmám a zdravotníctvu počas pandémie ochorenia COVID-19. Pozastavená bola aj v ďalších dvoch rokoch a opätovne začala platiť tento rok. Samotný Lindner pritom ani v minulých rokoch nebol veľkým zástancom pozastavenia platnosti dlhovej brzdy, keďže jeho FDP presadzuje prísnu fiškálnu disciplínu.



V súvislosti s terajšou krízou Lindner uviedol, že momentálnou prioritou vlády je zabezpečiť, aby tohtoročný rozpočet mal právny základ, a plány na budúci rok prídu až potom. Rokovania o budúcoročnom rozpočte preto aj vláda odložila na neurčito, čo znamená, že rozpočet na rok 2024 nemusí byť do konca tohto roka schválený.