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Berlín chce vyvíjať novú stíhačku s Airbusom alebo spojencami
V októbri britský premiér Andy Burnham ponúkol nemeckému kancelárovi Friedrichovi Merzovi možnosť spoločne vyvinúť nové stíhacie lietadlo v rámci programu GCAP.
Autor TASR
Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius očakáva, že rozhodnutie o vývoji nového bojového lietadla padne do konca marca. Pre mediálnu skupinu Funke Media Group povedal, že má veľký záujem na tom, aby pri vývoji novej stíhačky zohral úlohu nemecký letecký a zbrojársky priemysel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Začiatkom tohto roka bol zrušený francúzsko-nemecký projekt bojových lietadiel Future Combat Air System (FCAS). Pistorius poznamenal, že nemecký priemysel by takýto projekt sám nezvládol, ale má záujem preskúmať možnosti medzinárodnej spolupráce.
„Na stole sú dve možnosti. Jednou z nich je účasť na programe Global Combat Air Programme (GCAP), do ktorého sú zapojení Briti, Taliani a Japonci. V súčasnosti o tom rokujeme,“ povedal. „Musíme napríklad preveriť, či by zapojenie sa Nemecka neviedlo k výraznému oneskoreniu, čo by bolo pre zúčastnené strany len ťažko prijateľné,“ dodal Pistorius.
Druhou možnosťou je, že by spoločnosť Airbus vyvinula vlastný projekt v spolupráci s ďalšími európskymi partnermi, pričom cieľovým horizontom by bol začiatok 40. rokov 21. storočia.
V októbri britský premiér Andy Burnham ponúkol nemeckému kancelárovi Friedrichovi Merzovi možnosť spoločne vyvinúť nové stíhacie lietadlo v rámci programu GCAP. Francúzsko-nemecký projekt stíhačky FCAS stroskotal, pretože sa obom stranám ani po rokoch rokovaní nepodarilo dospieť k dohode.
Začiatkom tohto roka bol zrušený francúzsko-nemecký projekt bojových lietadiel Future Combat Air System (FCAS). Pistorius poznamenal, že nemecký priemysel by takýto projekt sám nezvládol, ale má záujem preskúmať možnosti medzinárodnej spolupráce.
„Na stole sú dve možnosti. Jednou z nich je účasť na programe Global Combat Air Programme (GCAP), do ktorého sú zapojení Briti, Taliani a Japonci. V súčasnosti o tom rokujeme,“ povedal. „Musíme napríklad preveriť, či by zapojenie sa Nemecka neviedlo k výraznému oneskoreniu, čo by bolo pre zúčastnené strany len ťažko prijateľné,“ dodal Pistorius.
Druhou možnosťou je, že by spoločnosť Airbus vyvinula vlastný projekt v spolupráci s ďalšími európskymi partnermi, pričom cieľovým horizontom by bol začiatok 40. rokov 21. storočia.
V októbri britský premiér Andy Burnham ponúkol nemeckému kancelárovi Friedrichovi Merzovi možnosť spoločne vyvinúť nové stíhacie lietadlo v rámci programu GCAP. Francúzsko-nemecký projekt stíhačky FCAS stroskotal, pretože sa obom stranám ani po rokoch rokovaní nepodarilo dospieť k dohode.