Berlín dočasne zoštátni nemeckú divíziu Gazpromu

Berlín 4. apríla (TASR) - Nemecko dočasne zoštátni Gazprom Germania, aby zabezpečilo dodávky plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Gazprom Germania je divíziou ruského koncernu Gazprom a vlastní dodávateľa Wingas a firmu prevádzkujúcu zásobníky plynu. Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck uviedol, že správcom Gazprom Germania bude do 30. septembra nemecký sieťový regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA).



Gazprom totiž od 1. apríla odišiel zo svojej nemeckej divízie bez vládneho súhlasu, čím porušil nemeckú legislatívu, uviedol Habeck.



Európske divízie Gazpromu sú pod tlakom, keďže zákazníci a firemní partneri s nimi nechcú obchodovať. To znamená, že niektoré zrejme neprežijú.



"Spolková vláda robí všetko potrebné na zabezpečenie dodávok v Nemecku." uviedol Habeck. "To tiež znamená, že nedovolíme, aby eneregetická infraštruktúra v Nemecku bola predmetom arbitrárnych rozhodnutí Kremľa."



Firma Astora, ktorá je súčasťou Gazprom Germania, prevádzkuje najväčší nemecký zásobník plynu v Rehdene. Toto zariadenie je považované za kľúčové pre energetickú bezpečnosť Nemecka.