Berlín očakáva pokračovanie zotavovania ekonomiky napriek ďalšej vlne

Berlín 25. augusta (TASR) - Zotavovanie nemeckej ekonomiky by malo pokračovať napriek štvrtej vlne pandémie nového koronavírusu. Uviedol to v stredu nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier.



"Je tu veľká šanca, že pre zaočkovaných ľudí a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali, nebudeme potrebovať ďalší lockdown," povedal Altmaier. "To znamená, že čo sa týka celého roka, ekonomická aktivita by mala dosiahnuť vysokú úroveň," dodal. Nemecká vláda naliala do ekonomiky s cieľom zmierniť dôsledky pandémie nového koronavírusu doteraz viac než 300 miliárd eur.



Altmaier zároveň zopakoval pôvodný vládny odhad vývoja ekonomiky v tomto a budúcom roku. V súčasnom roku by mal rast hospodárstva dosiahnuť 3,5 % a na budúci rok by sa tempo rastu malo mierne zrýchliť na 3,6 %.