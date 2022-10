Berlín predpokladá skĺznutie nemeckej ekonomiky v roku 2023 do recesie

Berlín 6. októbra (TASR) - Nemecká vláda predpokladá, že ekonomika sa v budúcom roku prepadne do recesie. Dôvodom je energetická kríza, rastúce ceny a pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na nemenovaný zdroj.



Podľa neho by nemecká vláda mala v najnovšej prognóze zverejniť, že najväčšia európska ekonomika zaznamená v roku 2023 pokles o 0,4 %. V predchádzajúcej prognóze z apríla vláda ešte na budúci rok počítala s rastom o 2,5 %. Ak by sa pôvodný odhad nemenil, nemecká ekonomika mala v porovnaní s rokom 2022 na budúci rok tempo rastu zrýchliť.



Berlín podľa zdroja upravil smerom nadol aj prognózu vývoja nemeckej ekonomiky na tento rok. Zatiaľ čo v apríli počítal s rastom o 2,2 %, teraz odhaduje, že dosiahne iba 1,4 %.



Vláda zároveň predpokladá, že inflácia sa tento aj budúci rok udrží na vysokej jednocifernej hodnote. V tomto roku počíta Berlín s infláciou na úrovni 7,9 % a v budúcom roku by sa tempo rastu spotrebiteľských cien malo ešte mierne zrýchliť, na 8 %, dodal zdroj.



Ministerstvo hospodárstva odmietlo údaje komentovať. Ako povedal hovorca ministerstva, minister hospodárstva Robert Habeck zverejní revidovanú ekonomickú prognózu vlády na budúci týždeň.